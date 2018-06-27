世足／梅西中場做這件事 球迷又驚又喜NOWnews今日新聞 (2018-06-27 11:55)
阿根廷在D組最後一輪小組賽，靠著梅西（Lionel Messi）及羅霍（Marcos Rojo）的進球，2：1擊敗奈及利亞，驚險躲過淘汰命運，而梅西在比賽中場對隊友訓話的畫面，讓不少球迷震驚。
就在首戰與冰島踢和、3:0敗給克羅埃西亞之後，梅西與阿根廷承受龐大壓力，甚至有阿根廷隊內失和、教練與球員彼此間不信任的傳聞，這場茶壺風暴也讓阿根廷晉級之路備受煎熬。
上半場結束後當時阿根廷帶著1分領先，休息時間時梅西攔下他的隊友，並且給他們一段簡短的小組談話，這段長達30秒對話的畫面曝光，這一幕讓不少球迷在電視前瞪大雙眼。
Messi giving a team talk. Wow—
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