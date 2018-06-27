（中央社記者江俊亮雲林縣27日電）雲林縣長李進勇為解決農產品產銷失衡，今天前往農委會爭取在雲林設置農產物流中心，獲農委會主委林聰賢支持，允諾補助規劃經費。



雲林縣政府今天發布新聞指出，李進勇拜訪農委會向主委林聰賢表示，雲林縣農業產值連續3年超過新台幣700億元，是全台農業產值最高的縣市，且國土規劃中，12萬餘公頃土地就有8萬公頃須控管為農業使用。



他說，雲林縣是全國最重要的農業生產基地，且位於台灣西部中心地帶，南來北往交通便利，設置「農產物流中心」可直接將產地連結到消費地，降低運送成本，提高蔬果運送效率，更可拓展外銷市場，減輕國內市場壓力。



李進勇表示，雲林有條件、有優勢，更有急迫性，希望在雲林設置農產物流中心，需要中央支持，因此今天特地北上爭取，有效來解決農產品產銷失衡問題。



對此，林聰賢表示支持之意，認為雲林縣是國內蔬菜最大產區，需要、也應該設置蔬菜冷鏈（冷凍冷藏供應鏈）物流中心，農委會將於7月指派農糧署長南下舉行籌備會議。（編輯：劉政權）1070627