（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）夏月電價6月開跑，由於老舊家電耗電率高，苗栗縣政府辦理「低收入戶節能電器設備購置補助」，供低收入戶申請購置節能家電，每戶以新台幣1萬5000元為上限。



苗栗縣工商發展處指出，根據台灣電力公司統計，一般老舊家電平均耗電量是節能家電的2.5倍，同時因應夏季電價從6月起實施，為協助低收入戶汰換家中老舊電器，降低電費支出，自6月29至8月31日舉辦「低收入戶節能電器設備購置補助」。



補助對象為設籍苗栗縣「低收入戶」，補助內容包含購置冰箱、洗衣機、冷氣、電視以及除濕機等設備，且產品須具有「節能標章」或能源局核准登錄「節能效率分級」標示為1級或2級產品。



工商發展處表示，低收入戶採購節能產品，每台補助2/3購置費用，每戶以1萬5000元為上限，補助方式採「申請核准制」，總規劃經費100萬元，名額有限，提醒民眾，先提出申請後，經縣府通知符合資格再行購買，詳細資訊可洽詢工商發展處公用事業科（037）559952、559911。（編輯：梁君棣）1070627