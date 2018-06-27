（中央社記者劉得倉曼谷27日專電）泰國12名少年足球隊孩童和一位教練23日到北部清萊省一處洞穴探險，失聯至今已經超過88小時，軍警出動精銳部隊逾百人搶救，但現場大雨不斷搶救困難，至今未有結果。



綜合泰文媒體報導指出，12名年紀13至16歲的男足球隊員，在當地時間23日下午5時左右跟隨男教練進入清萊省美塞縣Tham Luang Nang Non地下洞穴探險，當晚公園巡守員在洞穴入口處發現11輛腳踏車和一輛機車，卻未見車主，警方也接到民眾報案稱孩子未返家。



泰國軍警接獲報案後立即展開救援，家屬焦急守在洞穴入口處等候消息。



軍方自東部春武里省調派兩棲部隊蛙人攜帶潛水裝備搭機趕往清萊協助搜救，民間也運來水底機器人加入搶救，同時調來大型抽水機抽出洞穴積水，希望及早救出受困的人。



不過根據泰文媒體報導，由於當地近日大雨不斷，洞穴內溪流水位持續暴漲，因此降低洞內水位會是搜救成功的關鍵。



報導指出，雖然泰國各界已全力投入救援人力和裝備，但13人失聯至今天上午9時已經超過88小時，仍未傳出好消息。



美塞縣這處地下洞穴以鐘乳石和石筍著名，非常受到觀光客喜愛，洞穴中有溪流通過，若遇暴雨時，洞穴會被淹沒，每年6到11月雨季期間不建議進入洞穴。（編輯：林憬屏）1070627