（中央社記者周永捷雅加達27日專電）印尼今天舉行地方選舉，超過1億5000萬選民將選出17個省、39個市、115個縣的首長。選舉結果攸關明年總統大選動向。



選舉從上午7點開始，將進行6小時。印尼國家選舉委員會預計於7月9日宣布官方結果。不過，在投票結束後數小時，就會有根據出口民調的初步計票結果。



「日經亞洲週刊」（Nikkei Asian Review）指出，這次印尼地方選舉，將是對總統佐科威在地方建設和改革事務的檢驗，也攸關他是否在明年4月總統大選前，改變施政路線以迎合民粹主義。



這次選舉最受關注的是西爪哇省長選舉。西爪哇省人口4671萬人，首府為萬隆，是印尼政經中心所在，重要大城及設施多位於西爪哇省。



西爪哇省長選舉的重要性不言可喻。上屆印尼總統大選，1.88億登記選民中，西爪哇省就占20%。



印尼近2.6億人口中逾85%是穆斯林，西爪哇省是伊斯蘭基本教義派的大本營，省長選舉結果被視為是2019年總統大選的前哨戰。各政黨聯盟無不卯足全力，要在明年選戰中拿下省長寶座。



先前各項民調顯示，西爪哇省長候選人以現任萬隆市長利德宛（Ridwan Kamil）和現任西爪哇副省長德迪（Deddy Mizwar）的支持度，領先其他對手，兩者之中可能有一人能勝出。



利德宛是代表支持佐科威陣營的建設團結黨（PPP）角逐西爪哇省長寶座。德迪則是獲印尼最大在野黨從業黨，以及前總統尤多約諾所屬的民主黨推派參選西爪哇省長。



有鑑於去年雅加達正副省長選舉宗教因素的影響，外界特別關注這次地方選舉中的宗教因素。



在東爪哇省，宗教扮演非常重要角色。印尼伊斯蘭教寄宿學校超過2萬5000所，其中多數在東爪哇省。寄宿學校的宗教老師來自印尼伊斯蘭教教士聯合會，他們堅持任何人出任省長，都須按照宗教原則發展東爪哇。



東爪哇現任副省長賽義夫（Saifullah Yusuf）搭檔印尼國父蘇卡諾的孫女普蒂（Puti Guntur Soekarno）角逐東爪哇正副省長寶座，對決前社會事務部長柯菲法（Khofifah Indar Parawansa）搭檔特倫加萊縣長艾米爾（Emil Dardak）。（編輯：陳惠珍）1070627