（中央社記者梁珮綺台北27日電）總統蔡英文將出席三軍畢業典禮，文化國小一度因維安問題停辦休業式，引起爭議。台北市長柯文哲今天說明原委，並請副市長鄧家基到國小附近勘查，還會與國安局開維安籌備會議。



柯文哲今天全天沒有公開行程，上午在市政大樓11樓北區接受媒體訪問時，做上述表示。



柯文哲還原事件決策經過，表示台北市警察局督察長到現場視察後，請北投分局長發公文給教育局。柯文哲說：「警察局層級是到督察長，教育局一個科長就決定，這充滿政治意味，怎麼上面都不知道？」



柯文哲表示，他昨天看到媒體報導才知道這件事，不過，「不管發生什麼事，也是長官負責」，所以昨天立刻找了教育局長曾燦金、警察局長陳嘉昌到市長室，以不擾民為原則，縮小維安範圍。他也說，市府已經在檢討。



有媒體追問會不會有所懲處，柯文哲表示不會，他說，若每件事都要懲戒，之後公務員將不做任何決定，反而公文都交給市長批。



蔡總統29日將至國防大學政治作戰學院主持三軍六校院聯合畢業典禮，中央北路二段將實施交通管制，鄰近學校的台北市文化國小決定停辦休業式，引發軒然大波，緊急改為照常辦理。（編輯：梁君棣）1070627