總統出席畢典小學停課惹議 柯文哲說明原委中央社 (2018-06-27 11:49)
（中央社記者梁珮綺台北27日電）總統蔡英文將出席三軍畢業典禮，文化國小一度因維安問題停辦休業式，引起爭議。台北市長柯文哲今天說明原委，並請副市長鄧家基到國小附近勘查，還會與國安局開維安籌備會議。
柯文哲今天全天沒有公開行程，上午在市政大樓11樓北區接受媒體訪問時，做上述表示。
柯文哲還原事件決策經過，表示台北市警察局督察長到現場視察後，請北投分局長發公文給教育局。柯文哲說：「警察局層級是到督察長，教育局一個科長就決定，這充滿政治意味，怎麼上面都不知道？」
柯文哲表示，他昨天看到媒體報導才知道這件事，不過，「不管發生什麼事，也是長官負責」，所以昨天立刻找了教育局長曾燦金、警察局長陳嘉昌到市長室，以不擾民為原則，縮小維安範圍。他也說，市府已經在檢討。
有媒體追問會不會有所懲處，柯文哲表示不會，他說，若每件事都要懲戒，之後公務員將不做任何決定，反而公文都交給市長批。
蔡總統29日將至國防大學政治作戰學院主持三軍六校院聯合畢業典禮，中央北路二段將實施交通管制，鄰近學校的台北市文化國小決定停辦休業式，引發軒然大波，緊急改為照常辦理。（編輯：梁君棣）1070627
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
歐納丘 果乾．Crispy 6 水果乾．優鮮沛 蔓越莓果乾．盛發果乾．盛發 情人果乾．LAFOOD 水果乾．情人果乾．Crispy6 水果乾．檸檬 果乾．蔓越莓 果乾．鳳梨果乾．KIRKLAND 果乾．優鮮沛 果乾．康是美 果乾．櫻桃果乾．果乾．WEL.B 芒果 果乾．黃粒紅 果乾．統一 果乾．果乾 脆片．babygo 果乾．Mongi 果乾．鳳梨 水果乾．番茄 果乾．果乾機．榴槤 果乾．旅行者六號 果乾．Crispy6 果乾．PEKOE 果乾．果乾 禮盒
- 【Just Home】安格斯高級骨瓷28件餐具組
- 【Incare】頂級天雲絲植物纖維被套床包四件組(兩用被套-單
- 【文創集】黛比 環保5尺皮革雙人三件式床台組合(二色可選
- 【PRADA】經典SAFFIANO銀色立體三角LOGO防刮牛皮手拿包(黑2
- TDF GS-200 綜合歌唱擴大機
- MICHAEL KORS 幾何摺線壓紋金屬皮革手機包/中夾-金色
- 【City Diamond 引雅】『杜樂麗花園』50分鑽戒
- 【品味居】普羅科 時尚白3.5尺書桌/電腦桌組合(上+下座組合
- 【Emporio Armani】Sport 亞曼尼運動男錶-黑/43mm(AR11071)
- 【MONTBLANC 萬寶龍】NightFlight雙支筆套
國民黨桃竹竹百里侯提名不換將 林為洲隱憂仍存【中廣新聞網】
名家論壇》陳敏鳳【NOWnews今日新聞】
10日下午放颱風假？ 柯文哲：早上10時會決定【NOWnews今日新聞】
決戰中台灣 連戰邀地方派系挺盧秀燕【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》