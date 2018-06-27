觀察板塊運動絕佳處好髒 清出46公斤垃圾中央社 (2018-06-27 11:45)
（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）世界唯一橫跨歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的自行車道-玉富自行車道，到訪遊客絡繹不絕，縱管處為提升遊客自發性環保意識，今天舉辦淨道活動，共清除近46公斤垃圾。
玉富自行車道地處歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊擠壓的交界帶，是目前全世界陸地上觀察斷層活動最易到達地點之一，被視為觀察認識板塊運動的最佳地點，為世界上不可多得天然地質教室，平日到訪人潮眾多。
花東縱谷國家風景區管理處響應聯合國訂定「623公共服務日」，由處長林維玲率同仁、與花蓮縣議員張智冠、玉里鎮公所秘書楊裕民、東里國小、周遭熱心民眾參加「玉富自行車道淨道」活動，上午淨道約1.5公里，清除包括廢鐵、保特瓶、玻璃、鐵鋁罐及一般垃圾共45.7公斤。
林維玲說，希望藉由這次合作淨道拋磚引玉，帶頭成為愛護環境的最佳示範。遊憩景點的永續維護不僅是政府機關的責任，也是每一位公民的意識與責任。
玉富自行車道前身為台鐵玉里站與安通站之間的舊鐵橋，建於1930年的車道。因為橋面跨越歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊之上，逾一甲子歲月，隨著菲律賓海板塊逆衝抬升作用，每年約長高2至3公分，橋墩部分，逐年升高而不敷使用，於是於1989年台鐵改線後，原玉里、東里站間的鐵道舊線改建成為今日總長9.75公里的「玉富自行車道」。（編輯：陳清芳）1070627
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