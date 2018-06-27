2018年世界盃足球賽在台灣時間今天凌晨完成C組、D組的最後一輪分組賽。在賽前就被視為奪冠熱門的阿根廷球隊先對戰首次登上世足賽的冰島隊竟被逼和，在第二輪比賽中又敗給克羅埃西亞，所以第三輪對戰奈及利亞也被視為背水一戰，如果再輸的話，阿根廷就只好打包行囊回家了。

第三輪與奈及利亞的比賽中，阿根廷的救世主梅西先是在開賽14分鐘就進球，接著在第86分鐘，阿根廷的後衛馬科斯‧羅霍（Marcos Rojo）踢進致勝球，阿根廷驚險搶進16強，而梅西也獲選為單場最佳球員。

阿根廷成為這一屆在前兩輪小組賽中僅1積分的情況下挺進16強的球隊，而世界盃從1998年擴編到32隊後，也發生過這樣驚險晉級的情況。

土耳其

2002年的世界盃足球賽是由韓國與日本聯合舉辦，而此屆有三支球隊是首次晉級8強，分別為土耳其、塞內加爾、韓國。在分組賽時，C組中有巴西、土耳其、哥斯大黎加、中國，原本外界認為首次在世界盃取得資格的土耳其肯定會被淘汰，沒想到最後以淨球數擊敗哥斯大黎加，與巴西一同晉級16強，甚至最後還進入4強。

巴拉圭

2002年的世界盃足球賽中，巴拉圭與西班牙、南非、斯洛維尼亞同組，到第二輪比賽時，巴拉圭的戰績為1勝1負，最後在第三輪比賽對上斯洛維尼亞贏得勝利，並在淨球數勝過南非，在最後一刻驚險進入16強。

斯洛伐克

斯洛伐克在2010年的世足賽中，在首輪分組賽先以1:1踢和紐西蘭，第二輪以0:2敗給巴拉圭，但第三輪比賽卻爆冷打贏義大利，讓首次參與世界盃的斯洛伐克成功挺進16強。

希臘

2014年世界盃足球賽的C組有哥倫比亞、希臘、象牙海岸、日本，希臘在首輪對上哥倫比亞就慘敗，第二輪對上日本以0:0踢和，在最後一輪比賽中對上象牙海岸，以2:1勝利，也是在最後一刻搶到16強門票。

阿根廷

2018年世界盃足球賽中，阿根廷先後對上冰島及克羅埃西亞，取得1和1勝的戰績，原本積分為1，在小組內排名最後。但在第三輪比賽對上奈及利亞時，終於取得勝利，並晉級16強。

（首圖取自Leo Messi 粉絲專頁）