美國食品暨藥物管理局（FDA）於 25 日批准了第一個由大麻製成的藥物，這種藥物每日需服用兩次，是一種具有草莓味的口服糖漿，主要用於治療從兒童時期開始的罕見癲癇。

這個名為「Epidiolex」的藥物，是由英國製藥商 GW Pharmaceuticals 研製，主要用來治療兩種從兒童時期就開始的罕見癲癇。Epidiolex 是大麻二酚（cannabidiol，簡稱CBD）的純化形式，但不同於娛樂用大麻，此藥並不含有會讓使用者興奮的成分。

經過多年的研究及試驗，製藥商 GW Pharmaceuticals 終於在近期克服了長期以來阻礙大麻藥物研究的法律障礙，而 GW 目前也正在研究其他以大麻為基礎的藥物，希望能有效治療其他疾病。

儘管目前大麻的應用日趨合法化，此舉仍被視為醫學界的新里程碑，透過批准含大麻成分的藥物，可刺激更多在法規下仍屬非法的大麻藥物研究。

若歐洲藥品管理局明年初批准此項決議，「Epidiolex」將有望在明年年中之前，輸出到英國和歐洲其他國家。

根據《衛報》報導，美國食品暨藥物管理局（FDA）的專員 Scott Gottlieb 指出，美國對大麻製藥物的批准提醒了人們，正確評估大麻中的活性成分，並訂定健全的發展計劃，可能有助於發展重要的醫學療法。

圖片來源：pixabay