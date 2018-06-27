周琦發微博：祝賀大哥拿下MVP 莫雷領導MVP北京新浪網 (2018-06-27 11:51)
周琦微博
昨日，NBA頒獎禮上，詹姆斯-哈登當選2017-18賽季常規賽MVP，火箭總經理達雷爾-莫雷當選2017-18賽季最佳總經理。周琦也更新了個人微博表示祝賀。
周琦寫道：「祝賀大哥拿到MVP，還有莫雷領導MVP！」
本賽季，周琦場均出場6.9分鐘，能夠得到1.2分1.2籃板0.8蓋帽。
（盜聖）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Kipling】土耳其黃素色手提側背包-中
- GIGABYTE技嘉 BRIX GB-BNi7G4-950 迷你準系統
- MICHAEL KORS 幾何摺線壓紋金屬皮革手機包/中夾-香檳色
- 【ATeenPOP】12H速達-情侶對鍊 珠寶白鋼項鍊 一心一意 C701
- 【日本I.L.K.】1.6x/110x45mm 日本製大鏡面眼鏡式放大鏡 單
- 【送防蹣防蚊床套】LooCa頂級天絲獨立筒床墊-輕量型(雙5尺-
- BROOKS 男 動能加碼象限 LAUNCH 5(1102781D014)
- 【LAKA】防蹣抗菌 三線雙面布彈簧乳膠床墊Free night系列(
- 【米其林】PILOT SPORT 4 PS4 運動性能輪胎_兩入組_225/40/
- TECHONE T3 銷日CARRY WAGON 多用途四輪迷你折疊式拖拉車
黃健翔再送神預測：英格蘭取勝+克羅埃西亞平局【北京新浪網】
世界杯巨人殺手倒下！KO德國義大利 帶著榮耀離開【北京新浪網】
神鬼一體！英格蘭妖刀再浪也得用 唯一的爆破手【北京新浪網】
神兵天降！英格蘭殺出窮人版特里 又一定海神針【北京新浪網】
世界杯強隊盤路統計：英格蘭贏盤晉級半決賽【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》