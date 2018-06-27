昨日，NBA頒獎禮上，詹姆斯-哈登當選2017-18賽季常規賽MVP，火箭總經理達雷爾-莫雷當選2017-18賽季最佳總經理。周琦也更新了個人微博表示祝賀。

周琦寫道：「祝賀大哥拿到MVP，還有莫雷領導MVP！」

本賽季，周琦場均出場6.9分鐘，能夠得到1.2分1.2籃板0.8蓋帽。

（盜聖）