男籃7月1日客場挑戰紐西蘭 姚明將赴現場觀戰北京新浪網 (2018-06-27 11:55)
姚明
世預賽第三個窗口期的比賽即將開戰，按照賽程安排，中國男籃紅隊將於6月28日晚19點30分在深圳主場迎戰韓國男籃，然後於7月1日上午11點10分到客場挑戰紐西蘭隊。
據悉，中國籃協主席姚明將在7月1日前往紐西蘭觀戰紅隊與紐西蘭隊的比賽。
目前紐西蘭以小分優勢暫列小組積分榜頭名，中國男籃排名第二。
（李白）
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