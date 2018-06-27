世預賽第三個窗口期的比賽即將開戰，按照賽程安排，中國男籃紅隊將於6月28日晚19點30分在深圳主場迎戰韓國男籃，然後於7月1日上午11點10分到客場挑戰紐西蘭隊。

據悉，中國籃協主席姚明將在7月1日前往紐西蘭觀戰紅隊與紐西蘭隊的比賽。

目前紐西蘭以小分優勢暫列小組積分榜頭名，中國男籃排名第二。

（李白）