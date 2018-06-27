日期:6月27日，隨著2018年過去一半，泰格-伍茲已經打了10站比賽。

考慮到一年前他的情況，一些人或許會認為這是一個奇迹。

僅僅一次，伍茲與冠軍的距離不到5桿，那是他在威士伯錦標賽上獲得亞軍時。兩場大滿貫，他從未在爭冠的畫面之中。

考慮到他揮杆是多麼好，一些人或許會認為這是一個奇迹。

2018年已經過了6個月，人們還看不清伍茲，以及任何一位球手會怎樣。

高爾夫繼續年輕化，只有少數幾個例外，這一點兩個星期之前的美國公開賽，人們不能更清楚了。28歲布魯克斯-科普卡取勝意味著過去五場大滿貫全部被30歲以下選手包攬。達斯汀-約翰遜仍舊是世界排名第一位的球員，今年除了四個星期之外，他都盤踞在那裡。

可是這裏就談不上壓倒群雄的霸主，可是誰最能吸引觀眾就沒有什麼疑問。

伍茲這個星期將參加貴肯信貸全國賽。參賽陣容如此虛弱，以至於瑞奇-福勒（世界第八）是唯一參賽的世界前十選手，而聯邦杯積分榜前15位選手一個也不會到場。可是在波托馬克河沿岸仍舊充滿了能量，主要是因為世界排名第82位的選手伍茲參賽。

2018年還有兩場大滿貫，聯邦杯，萊德杯，以及迪拜競賽，不過迄今為止，高爾夫的格局就如下：

半年最佳

有鑑於大滿貫的重要性，美國大師賽冠軍帕特里克-瑞德在2018年進入下半年時得到了首肯。

帕特里克-瑞德和布魯克斯-科普卡都取得一場勝利——不過就是最好的一場勝利。一方面，布魯克斯-科普卡直到兩個月之前才真正開始他的一年，另外一方面，帕特里克-瑞德在美國公開賽最後一輪就取得過並列領先，另外在威士伯錦標賽上有機會進入延長賽，直到18號洞果嶺，一個推桿滾回到了他的腳邊。

與此同時，達斯汀-約翰遜能停留在世界第一位就是有原因的。甚至只有兩場勝利，他的這一年就可能相當輝煌。他在AT&T圓石灘職業/業餘配對賽和美國公開賽都取得54洞並列領先。而回到去年10月開始的美巡賽季，他在滙豐冠軍賽獲得6桿巨大領先。

最大進步

巴巴-沃森過去四個月贏得的冠軍數是過去三年的總和。

巴巴-沃森解決了一個健康問題（他沒有說是什麼）——那導致他減了20磅的體重——放棄了去年使用的沃維克綵球，結果他在里維埃拉再次取勝，又一次於哈特福德取勝，並在戴爾科技世界比洞賽中再次贏得世界高爾夫錦標賽。

去年萊德杯，巴巴-沃森遊說隊長，最終當上副隊長。而他現在已經攀升到萊德杯積分榜第五位。里維埃拉之前，他的世界排名僅為117位，可是現在已經攀升到了第13位。

最大崛起

在頂尖選手之中，麥克羅伊和簡森-戴伊看上去已經處於突破的邊緣，有機會回到世界第一位。

麥克羅伊已經掉出了世界前十，直到灣丘他發起猛烈進攻，贏得2016年9月以來第一場勝利。他從美國大師賽最終組出發，可是他的動力停滯，收官只打出74桿，另外在溫特沃斯失去了周末領先，在美國公開賽上遭遇淘汰。

簡森-戴伊已經兩年時間沒有取得勝利，直至多利松的延長賽突圍。而後，他在富國銀行錦標賽再次奪冠。那至少將他拉回到世界前十，可是他要回到頂端還有漫漫長路。

最大滑坡

理論上，喬丹-斯皮思在美國公開賽上有機會重新回到世界第一位，這說明他今年不算差。

然而迄今為止，他的一年就很差。

並不是因為自去年夏天英國公開賽以來，喬丹-斯皮思還沒有取得勝利。主要是因為他沒有給自己創造機會。今年他唯一真實的機會出現在美國大師賽上。當時他在18號洞吞下柏忌，可是仍舊打出64桿，僅僅落後帕特里克-瑞德2桿。

可是美國大師賽之後7站比賽，喬丹-斯皮思落后冠軍都在12桿及以上。事實上，這個期間，他還3次淘汰。

最大驚喜

自從上一次取勝以來，小特德-波特爾（Ted Potter Jr.）在所參加的103站比賽中淘汰46次，世界排名僅僅位於246位。接著在圓石灘，他與達斯汀-約翰遜齊頭並進，並打敗了世界排名第一位的球員。自此之後，小特德-波特爾在所參加的12站比賽之中淘汰了7場，僅僅一次進入前25名。

最佳收官

賈斯汀-托馬斯在18號洞挖起桿擊球，差一點直接進洞，他因此將本田精英賽逼入加洞環節。而他在5號木過水，兩推抓鳥的情況下取得勝利。一個星期之後在墨西哥城，他更為漂亮。他在最後一個洞挖起桿直接擊球進洞射下老鷹，將比賽逼入延長賽。只不過這一場的結果卻不好。賈斯汀-托馬斯在延長賽中吞下柏忌，敗給了菲爾-米克爾森。

（小風）