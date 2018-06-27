印媒：印度將採購24架S70B直升機 總價20億美元北京新浪網 (2018-06-27 11:33)
原標題：印媒：印度將採購24架S70B直升機 總價20億美元
[環球網軍事6月27日報導]根據《印度斯坦時報》6月22日（Hindustan Times）引用匿名官員消息指出，莫迪政府預計本月底將會批准向美國購買24架S-70B反潛直升機的交易，這項合約總價值高達20億美元。
印度國防採購委員會計劃於30日召開會議，預計將批准向美國購買S-70B多用途直升機的軍購方案。印度海軍可能還會再購買12架波音P-8I海上反潛巡邏機，主要用於海上巡邏、偵察和反潛作戰。
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