原標題：印媒：印度將採購24架S70B直升機 總價20億美元

[環球網軍事6月27日報導]根據《印度斯坦時報》6月22日（Hindustan Times）引用匿名官員消息指出，莫迪政府預計本月底將會批准向美國購買24架S-70B反潛直升機的交易，這項合約總價值高達20億美元。

印度國防採購委員會計劃於30日召開會議，預計將批准向美國購買S-70B多用途直升機的軍購方案。印度海軍可能還會再購買12架波音P-8I海上反潛巡邏機，主要用於海上巡邏、偵察和反潛作戰。