原標題：特朗普前競選主席請求撤銷指控 遭維州法官拒絕



中新網6月27日電 據「中央社」報導，26日，美國總統特朗普在競選總統時期的競選主席馬納福特(Paul Manafort)遭遇挫敗，維州聯邦法官拒絕撤銷特別檢察官穆勒對他提出的控告。

據報導，美國維吉尼亞東區聯邦地區法院法官艾里斯裁決，穆勒2017年5月獲司法部副部長羅森斯坦合理任命，有起訴馬納福特的許可權。艾里斯披露了2017年8月羅森斯坦一份手寫的機密備忘錄，上面寫著授權穆勒，調查馬納福特是否「參與俄羅斯疑似干預2016年大選企圖的罪名」。

據報導，該裁決顯示「由於特別檢察官的任命符合憲法關於官員任命的要求，也符合代表美國執行刑案訴訟許可權的相關法規，這位特別檢察官有法律調查及起訴許可權，撤銷替代起訴書於法無據。」

據悉，馬納福特的發言人婉拒置評請求。

報導稱，該裁決是聯邦法官第2次確認穆勒的起訴權，這對穆勒繼續調查特朗普競選團隊是否勾結涉「通俄門」案，具有廣泛且重要意義。

此前哥倫比亞特區的聯邦地區法院法官傑克森也拒絕撤銷對馬納福特的提告。當時馬納福特的律師指控羅森斯坦違反司法部有關指派特檢的規定，想藉此質疑穆勒的調查。馬納福特在華府和鄰近維吉尼亞州面臨的2項起訴，都是因為穆勒「通俄門」調查而起。據悉，維吉尼亞州一案7月開審，華府一案則排定9月展開審理。