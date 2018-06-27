美國要求日本停止進口伊朗原油 日本持謹慎態度北京新浪網 (2018-06-27 11:32)
原標題：美國要求日本停止進口伊朗原油 日本則態度謹慎
[環球網報導 實習記者 楊子晴]美國政府當地時間6月26日要求日本政府及企業停止從伊朗進口原油等製品，同時表示將再次對伊朗實施制裁。歐盟方面也收到了美國限制進口伊朗原油的要求。日本媒體認為，2017年日本原油進口量的5%都來自伊朗，因此日本政府將對美國的要求持謹慎態度。
據日本時事通信社6月26日報導，美日兩國政府人士已於6月19日在東京商討對伊朗實行制裁一事。美國國務院官員在會談中，向日方闡述限制伊朗原油進口的方針，並要求日方予以配合。
《日本經濟新聞》報導稱，日本政府向美國解釋稱與伊朗建立了長久的友好關係，希望避免停止進口。美國要求停止進口伊朗石油，同時稱在原油供給方面「與產油國合作」。伊朗石油的主要出口對象包括印度、日本等國。
日本約9成的原油進口依賴中東國家。其中，40%來自沙烏地阿拉伯，24%來自阿拉伯聯合大公國。伊朗緊隨俄羅斯之後，排在第6位，在能源政策上是日本重要的原油進口來源國之一。日本在美國奧巴馬政權解除對伊朗制裁之前就一直從伊朗進口原油，與伊朗保持友好關係。
對日本來說，構建能夠從多個國家穩定進口原油的環境十分重要。此外日本從伊朗進口的原油量僅佔全球整體流通量的極小一部分，計劃和上次制裁時一樣，說服美國允許其與伊朗進行交易。日本擔憂如果停止進口石油，可能對與伊朗的外交關係產生直接影響。
但是，也有日本政府相關人士指出，進口伊朗產原油的日本企業考慮到對在美業務的影響，「可能會自行控制從伊朗進口，轉而從其他國家進行替代性採購」。
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