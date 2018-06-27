印媒：印已不再是貧困人口最多國家 已被這國取代北京新浪網 (2018-06-27 11:23)
原標題：印媒：印度已不再是貧困人口最多國家 已被非洲奈及利亞取代
[環球網綜合報導]印度近些年經濟發展迅速但貧困人口也一直比較多，有關印度脫貧的話題是媒體關注的熱點之一。據《印度時報》6月27日報導，美國智庫布魯金斯學會博客上近期發表的一項研究報告顯示，印度貧困人口持續減少，已經擺脫「世界貧困人口最多的國家」的稱號。
據報導，這篇研究報告稱，在2018年5月，印度已不再是世界上貧困人口最多的國家，取而代之的是奈及利亞。印度目前是脫貧速度最快的國家之一，每一分鐘就有約44個人脫離貧困。如果這樣的脫貧速度能下去，今年年底，印度就會在「世界貧困人口最多的國家」的排行中下降到第三的位置，第一和第二分別是奈及利亞和剛果民主共和國。
布魯金斯網站上公佈的最新研究表示，到2022年，印度貧困人口比例會降至印度人口的3%以下，2030年，印度人口將全部脫離極端貧困（每天生活費少於1.9美元即被視為極端貧困）。今年5月底，約有8700萬奈及利亞人處在極端貧困的生活中，且以每分鐘6人的速度仍在增加；相比之下，處在極端貧困的印度人數為7300萬人，這一數字在逐漸減少。
報導說，經濟學家認為，快速的經濟增長對減少極端貧困人口起到了一定作用，布魯金斯的研究數據恰好也說明了這一點。印度國家公共財政和政策研究所的N R Bhanumurthy教授表示，從印度過去10年的減少貧困的數據來看，到2030年消除貧困的目標是可以實現的。但是想要達到這個目標，印度經濟得保持達到每年7~8%的增長速度。（實習編譯：王欣祺 審稿：譚利婭）
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