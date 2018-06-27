韓國前總理金鐘泌遺體告別儀式今在首爾舉行(圖)北京新浪網 (2018-06-27 11:23)
原標題：韓國前總理金鐘泌遺體告別儀式今在首爾舉行
[環球網報導 記者 劉昆]韓國前國務總理金鐘泌遺體告別儀式27日上午在首爾峨山醫院舉行。遺體告別儀式結束后，金鐘泌將葬於位於忠清南道扶余郡外山面的家族墓園。
據韓聯社報導，當天，韓國前國會議長姜昌熙、前國務總理李漢東、自由韓國黨議員鄭宇澤、鄭鎮碩、安相洙等250餘人參加金鐘泌遺體告別儀式。
報導稱，擔任葬禮委員長的前國務總理李漢東在致悼詞時表示，金鐘泌先生為韓國的自由和民主做出了巨大貢獻。先生頑強不屈戰勝挫折，以赤誠之心幫助周圍人，臉上常掛笑容，令人尊敬和熱愛。
日本前首相中曾根康弘之子中曾根弘文代讀其父悼詞，稱金鐘泌先生曾任首屆韓日國會議員聯盟代表，在就任國務總理期間推進「韓日共同宣言」等致力於加強兩國關係。中曾根弘文還說，當下東北亞局勢走到了一個歷史性的轉折點，韓日兩國必須攜手克服困難、開拓前進的路。
據韓聯社介紹，金鐘泌於1926年出生於忠清南道扶余郡，畢業於韓國陸軍士官學校，1963年主導創立共和黨，同年首次當選國會議員，之後共8次當選國會議員。他還曾任自由民主聯盟總裁，在前總統朴正熙和金大中執政時期任職國務總理。
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