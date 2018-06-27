美國推動全球停止購買伊朗石油:不遵守就要被制裁北京新浪網 (2018-06-27 11:17)
原標題：美國推動全球全面停止購買伊朗石油：誰不遵守規則，就要被制裁！
[環球網報導 記者 朱夢穎]「誰購買伊朗石油，誰就將受到制裁」，德國《法蘭克福彙報》26日報導稱，美國請求各國全面停止由伊朗購買石油。一位不具名美國國務院高級官員透露，美國將於11月4日起對所有從伊朗購買石油，「不遵守規則」的國家實施制裁。
報導稱，這位不具名官員稱，美國繼續對伊朗採取打擊核武器的行動是「國家安全最重要優先事項之一」。這名官員還透露，將在約一周內與中東地區其他國家舉行相關會談，以確保全球石油供應不受影響。
美國務院官員還表示，美國此舉不僅會得到盟友支持，還會得到石油進口國的支持。至於箇中原因，這名官員稱，是因為「他們與我們的關係」。
今年5月，美國總統特朗普決定退出伊朗核協議，在一段緩衝期后重新實施制裁，特別針對伊朗的能源業。美國國務院官員還表示，美國官員到訪歐洲和亞洲國家，促請這些國家在緩衝期在11月4日屆滿前，應完全停止由伊朗輸入石油。
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