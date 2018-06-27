台灣帝雉為我國政府的保育類野生動物，因極具稀有性，長期成為社會各界關注的焦點，也是千元鈔票背後的主角動物。科技部今天(27日)指出，台大跨領域研究團隊成功組裝出第一個帝雉的基因體序列圖譜，未來將有助於帝雉的物種保育和繁殖復育等工作。



在科技部、台北市立動物園和台灣大學共同資助之下，台大跨領域研究團隊歷時4年執行「台灣帝雉全基因體解碼計畫」，成功組裝出第一個帝雉的基因體序列圖譜，不僅首次達成國內特有種鳥類的全基因體解碼，更是全球第一種完成全基因體解碼的長尾雉屬鳥類。

台灣大學生醫電子與資訊學研究所教授莊曜宇指出，藉由首度完成組裝帝雉的完整粒線體DNA序列，並與其他親緣關係接近的長尾雉進行演化分歧時間分析後，推測帝雉可能出現在距今約347萬年前的台灣。

研究也發現，帝雉擁有與原雞相類似的基因組成結構，也許未來將有助於本土鳥類的禽流感預防與治療等研究，提供重要的線索及資源。他說：『(原音)所以也許未來透過他們在免疫基因非常相近，我們可以發展疫苗，也許對這些保育類鳥類可以不用撲殺，而是用疫苗來防治或治療。』

莊曜宇也指出，基因體圖譜解碼是世界各國對於重要生物資源有效保存及運用的新方法，此研究成果有助於未來帝雉的物種保育和繁殖復育等工作，推動台灣生態保育工作邁向嶄新的里程碑。此成果已刊登於國際知名期刊《GigaScience》。科技部也透露，研究團隊未來也將持續研究藍腹鷴、山椒魚等保護類野生動物，建立出完整台灣特有種研究。