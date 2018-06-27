醫院亂出包 醫改會監院陳情批衛福部坐視中央廣播電台 (2018-06-27 11:27)
長庚醫院去年爆發急診離職風暴，馬偕醫院也發生董座爭議，醫改會等多個基層醫護團體今天(27日)上午在監察院前舉行記者會並向監察委員陳情，質疑衛福部把關不善，坐視醫院管理亂象。抗議團體並批評立法院對「醫療財團法人」修法的態度消極，對於攸關醫護權益的「醫療法」修正草案，也遲遲不願三讀。
長庚醫院去年6月無預警爆發急診醫生離職潮，林口長庚醫院9月時發生濫用子宮鏡爭議，10月時馬偕醫院又發生董座爭議，一連串的醫院治理事件引發關注。
醫改會以及20多個基層醫護團體27日上午在監察院前舉行記者會，批評衛福部監理機制功能不彰，對於醫院治理爭議都以「同意備查」或「事前沒查到」等理由回覆；也沒有遵照立法院決議，上網公布長庚風暴的後續追蹤結果。醫改會董事長劉淑瓊表示，醫療法第41條規定，財團法人醫院如果辦理不善，衛福部得視情節糾正、限期改善，但衛福部卻坐視醫院治理亂象。她說：『(原音)主管機關可以糾正、可以調查，可以要求他改善的，同時甚至情節嚴重，還可以要求一部分，或者全部門診、駐診要停下來，甚至整個停業或者撤銷他的登記。換句話講，你手上是有尚方寶劍的，寶劍不出鞘，原因在哪裡？是不敢用、不好用，還是不能用，請給我們一個交代。』
劉淑瓊也表示，立法院臨時會處理「財團法人法」，卻對「醫療財團法人」態度消極，而攸關全民就醫權益和醫護勞動權益的「醫療法」卻被冷凍，遲遲無法排入議程。劉淑瓊表示，行政院長賴清德支持修改醫療法，她呼籲民進黨立院黨團宣示9月一定會三讀通過政院版的醫療法部分條文修正草案。
抗議團體高喊「醫院亂出包、政府查不到」等口號表達不滿，並向監察委員田秋堇陳情，遞交陳情書。
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