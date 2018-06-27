少女時代 & NCT合照！ 一起參加SM家族活動，前輩和晚輩都好暖哦~韓星網 (2018-06-27 10:18)
Lucas、Kung、潤娥、孝淵
昨天，少女時代成員潤娥和孝淵在自己的IG上更新合照，原來是和NCT一起參加SM的workshop了呀！
孝淵在照片留言裡寫道：「with潤，Lucas，Kun。 」還加上「smtownworkshop」的標籤，合照裡的四個人看起來都好開心！潤娥也在自己的IG上PO出了這張合照，補充說是在平昌進行workshop。 大家都穿著同樣的粉色T恤，但胸前掛著寫有不同隊名的胸牌，手裡還拿著充氣加油棒，似乎是在分成兩隊做遊戲哦？
還有一張潤娥和孝淵兩人的合照，看到背景裡的小可愛了嗎？ XDD
稍稍說明一下~Workshop是韓國公司裡類似團隊建設的一種集體活動，不過經常「淪為」一起吃吃喝喝聊聊天，你看照片背景裡的餐車上還寫著「小香腸」、「雞肉串」什麼的XDD
SM家族今年4月剛剛集體飛到杜拜開演唱會，6月又來做團建，難怪大家的感情都好好哦！ 每次看到前輩和晚輩的互動都感覺超溫馨的^^
（圖源：孝淵、潤娥IG）
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