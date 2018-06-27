發布時間：１０７年 ６月２７日１０時３０分



＊巴士海峽 ２７日 東南風 ４級以下雷雨區陣風８級 中浪轉小浪 多 雲局部陣雨或雷雨 ２８日 東南轉偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級上午轉４至 ５雷雨區陣風８級 小浪轉中浪再轉小浪 多雲局部 陣雨或雷雨 ２９日 偏南轉西南風 ４至５雷雨區陣風８級下午轉５至６ 雷雨區陣風９級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊廣東海面 ２７日 西南轉偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級晚轉４至５ 雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２８日 偏南轉西南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪 多雲 局部陣雨或雷雨 ２９日 西南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部陣 雨或雷雨



＊東沙島海面 ２７日 偏東風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 ２８日 偏東轉西南風 ４至５雷雨區陣風８級 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 西南風 ４至５雷雨區陣風８級上午轉５至６雷雨區 陣風９級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊中西沙島海面 ２７日 偏南風 ５至６雷雨區陣風９級 小浪轉中浪 多雲 局部陣雨或雷雨 ２８日 偏南轉西南風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 西南風 ５至６雷雨區陣風９級 小浪轉中浪 多雲 局部陣雨或雷雨



＊南沙島海面 ２７日 偏西轉偏南風 ４級以下雷雨區陣風８級下午轉５至 ６雷雨區陣風９級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２８日 偏南轉西南風 ５至６雷雨區陣風９級上午轉４至５ 雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 西南風 ４至５雷雨區陣風８級 小浪轉中浪 多雲 局部陣雨或雷雨