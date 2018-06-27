發布時間：１０７年 ６月２７日１０時３０分



＊臺灣北部海面 ２７日 偏南風 ４至５陣風７級晚轉５至６陣風８級 小浪 晴時多雲 ２８日 偏南風 ５至６陣風８級 小浪轉中浪 晴時多雲 ２９日 偏南風 ５至６陣風８級晨轉５至６雷雨區陣風９級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊臺灣東北部海面 ２７日 偏南風 ４級陣風６級以下下午轉４至５陣風７級 小浪 晴時多雲 ２８日 偏南風 ４至５陣風７級晨轉５至６雷雨區陣風９級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 偏南風 ５至６雷雨區陣風９級晨轉４至５雷雨區陣 風８級下午再轉５至６雷雨區陣風９級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊臺灣東南部海面 ２７日 東南轉偏南風 ４至５陣風７級 小浪 多雲局部陣 雨 ２８日 偏南風 ４至５陣風７級晨轉５至６雷雨區陣風９級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 偏南轉西南風 ５至６雷雨區陣風９級 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊臺灣海峽北部 ２７日 西南風 ４至５陣風７級 小浪 晴時多雲 ２８日 西南風 ４至５陣風７級晨轉４至５雷雨區陣風８級 晚再轉５至６雷雨區陣風９級 小浪 多雲局部陣雨 或雷雨 ２９日 西南風 ５至６雷雨區陣風９級 小浪 多雲局部陣 雨或雷雨



＊臺灣海峽南部 ２７日 東南風 ４至５陣風７級 小浪 多雲局部陣雨 ２８日 東南轉偏南風 ４至５陣風７級晨轉５至６雷雨區陣 風９級下午再轉４級以下雷雨區陣風８級 小浪轉中 浪再轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 偏南轉西南風 ４級以下雷雨區陣風８級上午轉４至 ５雷雨區陣風８級 小浪 多雲局部陣雨或雷雨