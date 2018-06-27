中央氣象局 遠海漁業氣象預報（甲）中央社 (2018-06-27 11:31)
發布時間：１０７年 ６月２７日１０時３０分 有效時間：自 ６月２７日１２時起至 ６月２９日２４時止
＊黃海南部海面 ２７日 西南風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲 局部陣雨或雷雨有霧 ２８日 西南風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲 局部陣雨或雷雨有霧 ２９日 西南轉東南風 ５至６雷雨區陣風９級晨轉４至５雷 雨區陣風８級晚再轉５至６雷雨區陣風９級 中浪至 大浪 多雲局部陣雨或雷雨
＊花鳥山海面 ２７日 西南轉偏南風 ５至６雷雨區陣風９級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧 ２８日 偏南轉西南風 ５至６雷雨區陣風９級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧 ２９日 西南轉偏南風 ５至６雷雨區陣風９級晨轉４至５雷 雨區陣風８級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨
＊浙江海面 ２７日 偏南風 ４至５陣風７級下午轉５至６陣風８級 小 浪至中浪 晴時多雲有霧 ２８日 偏南風 ５至６陣風８級 小浪至中浪 晴時多雲有 霧 ２９日 偏南風 ５至６陣風８級晨轉５至６雷雨區陣風９級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨
＊東海北部海面 ２７日 西南轉偏南風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧 ２８日 偏南轉西南風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧 ２９日 西南轉偏南風 ５至６雷雨區陣風９級 中浪至大浪 多雲局部陣雨或雷雨
＊東海南部海面 ２７日 西南轉偏南風 ５至６陣風８級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨有霧 ２８日 偏南風 ５至６陣風８級晨轉５至６雷雨區陣風９級 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷雨有霧 ２９日 偏南風 ５至６雷雨區陣風９級 小浪至中浪 多雲 局部陣雨或雷雨
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