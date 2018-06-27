發布時間：１０７年 ６月２７日１０時３０分



＊高雄枋寮沿海 ２７日 偏北轉東南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 ２８日 東南轉偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４級以下雷雨 區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 偏南轉西南風 ４級以下雷雨區陣風８級上午轉４至 ５雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷 雨



＊枋寮恆春沿海(含琉球嶼) ２７日 偏東轉東南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 ２８日 東南轉偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４級以下雷雨 區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 偏南轉西南風 ４級以下雷雨區陣風８級上午轉４至 ５雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷 雨



＊鵝鑾鼻沿海 ２７日 偏東轉東南風 ４至５陣風７級下午轉４至５雷雨區 陣風８級晚再轉４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小 浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２８日 東南轉西南風 ４級以下雷雨區陣風８級晨轉４至５ 雷雨區陣風８級下午再轉４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１ 公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 西南風 ４級以下雷雨區陣風８級上午轉４至５雷雨 區陣風８級下午再轉５至６雷雨區陣風９級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊成功臺東沿海 ２７日 東南轉西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 ２８日 西南風 ４級以下雷雨區陣風８級上午轉４至５雷雨 區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 西南轉西北風 ４至５雷雨區陣風８級上午轉５至６ 雷雨區陣風９級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊臺東大武沿海 ２７日 東南轉偏北風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 ２８日 偏北轉西南風 ４級以下雷雨區陣風８級上午轉４至 ５雷雨區陣風８級下午再轉５至６雷雨區陣風９級 浪高約１ 公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 西南風 ５至６雷雨區陣風９級 浪高約１公尺 小 浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊綠島蘭嶼海面 ２７日 偏東轉東南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 ２８日 東南轉西南風 ４級以下雷雨區陣風８級上午轉５至 ６雷雨區陣風９級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷 雨 ２９日 西南風 ５至６雷雨區陣風９級 浪高１轉２公尺 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊花蓮沿海 ２７日 偏南風 ４級陣風６級以下晚轉４至５陣風７級 浪 高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 ２８日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級上午轉５至６雷雨區 陣風９級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 偏南風 ５至６雷雨區陣風９級晨轉４至５雷雨區陣 風８級下午再轉５至６雷雨區陣風９級 浪高１轉２公尺 小 浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊金門海面 ２７日 西南風 ４級陣風６級以下下午轉４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 ２８日 西南風 ４至５陣風７級晚轉５至６陣風８級 浪高 約１公尺 小浪 晴時多雲 ２９日 西南風 ５至６陣風８級晨轉４至５雷雨區陣風８級 晚再轉５至６雷雨區陣風９級 浪高約１公尺 小浪 多雲局 部陣雨或雷雨



＊馬祖海面 ２７日 偏南轉西南風 ４級陣風６級以下下午轉４至５陣風 ７級 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 ２８日 西南風 ４至５陣風７級晨轉５至６陣風８級 浪高 １轉２公尺 小浪轉中浪 多雲 ２９日 西南轉偏南風 ５至６陣風８級晨轉５至６雷雨區陣 風９級 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨