（中央社記者許秩維台北27日電）為賦予老屋新生命，青年透過社區參與行動，返鄉進行活化改造，讓老屋成為社會創新或是生活體驗的基地，為老屋帶來新樣貌。



教育部青年發展署今天發布新聞稿表示，台灣許多鄉鎮裡都有老街、老屋曾經繁華一時，後因經濟重心轉移，面臨廢棄、拆除、地方產業、文化流失等問題。



高雄鹽埕區舊崛江對面，有一棟5層樓老房子，原本是南部地區為人所熟知的「正美禮服」，現為青年邱承漢成立的「?捌地方生活」據點。



邱承漢表示，正美禮服原本由外婆經營，提供新娘美容、禮服、攝影，在當時是引領潮流的服務體驗，但後來轉型改以外銷為主，房子因此閒置，為了保留老屋歷史與在地文化，他辭去台北的工作，回鄉接手改造房子，辦理小旅行、城區導覽，並提供長租公寓服務等，希望為老屋帶來新樣貌。



張珮綺、邱嘉緣2位青年於5年前在台中發現一棟無人使用的昭和年代風格2層樓建築，此建築已有80多年歷史，過去曾是律師事務所，後因律師一家遷移而閒置。



為重現舊時代風光，兩人決定回到家鄉台中，成立「好伴社計」，保留建築外觀原始樣貌，將內部改建成為好伴社計的工作室，從事社會創新實作整合、培育在地青年等工作，並以社會設計的思考方式提供解決問題的方案。



為了培育更多對投入社區及地方創生有興趣的青年，青年署將於7月13日至29日分別在台北、台中、高雄、花蓮縣舉辦3天2夜的青年社區行動培訓營，帶領青年參訪一系列青年實作據點，激勵有志回鄉的青年投入行動，並激發更多創意。



青年署指出，這些青年透過自己的行動和實際參與，讓家鄉更美好，而青年社區行動培訓營將前往參訪這些青年改造的地點，並安排社會創新與社會設計知能課程，歡迎18至35歲對社區營造、地方創生、行動提案有興趣的青年報名。（編輯：黃于）1070627