（中央社記者郭朝河吉隆坡27日專電）馬台經貿協會於7月16至29日舉辦台灣青年馬來西亞觀摩團，以增加台灣青年對馬來西亞政治、經濟、文化、教育、歷史及宗教的認識，並促進台馬青年學子交流，增進雙邊關係。



駐馬來西亞台北經濟文化辦事處今日發表聲明說，預計共有台灣各大學學生20人參加觀摩團，除了往返機票及保險由團員自付外，其他所有團員在馬來西亞期間的膳宿及交通等費用，由馬台經貿協會負責。



聲明表示，台灣青年在馬來西亞停留期間，將參訪拜會多項政經文教設施，包括馬來西亞行政中心布特拉再也（Putrajaya）、國會大廈、國家英雄紀念碑、民主行動黨總部、馬華公會青年團總團、雪蘭莪錫製廠、永信藥品、陳氏書院、中華大會堂、拉曼大學、雙威大學、莎亞南藍白清真寺、仁嘉隆東禪寺、南僑機工紀念碑、獨立廣場、世界碑林文化基地、世界歷史遺跡紅屋、沈慕羽紀念館、鄭和抵達馬六甲之港口、麻坡香妃城及二戰歷史遺跡等。



另外，觀摩團也將拜會駐馬來西亞台北經濟文化辦事處及參加馬台經貿協會四周年慶，行程緊湊而豐富，預料將讓台灣青年獲益良多，並留下難忘的回憶。



駐馬台北經濟文化辦事處章計平大使表示，馬台經貿協會舉辦台灣青年觀摩團可以提升台灣學生的世界觀，對增進台馬雙邊關係有很大的貢獻，這是非常有意義的活動。



馬台經貿協會會長陳榮立局紳表示，這是協會第一次舉辦台灣青年馬來西亞觀摩團，也是馬來西亞的創舉，若成效良好，將年年辦理，為促進台馬青年交流及增進台馬雙邊關係貢獻心力。（編輯：屈享平）1070627