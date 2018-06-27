發布時間：１０７年 ６月２７日１０時３０分 有效時間：自 ６月２７日１２時起至 ６月２９日２４時止



＊釣魚台海面 ２７日 偏南風 ４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 晴 時多雲 ２８日 偏南風 ４至５陣風７級 浪高１轉２再轉１公尺 小浪轉中浪再轉小浪 晴時多雲 ２９日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級上午轉５至６雷雨區 陣風９級 浪高１轉２公尺 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷 雨



＊彭佳嶼基隆海面 ２７日 偏南風 ４至５陣風７級晚轉５至６陣風８級 浪高 約１公尺 小浪 晴時多雲 ２８日 偏南風 ５至６陣風８級下午轉４至５陣風７級 浪 高１轉２公尺 小浪轉中浪 晴時多雲 ２９日 偏南風 ４至５雷雨區陣風８級上午轉５至６雷雨區 陣風９級 浪高１至２公尺 小浪至中浪 多雲局部陣雨或雷 雨



＊宜蘭蘇澳沿海 ２７日 偏南風 ４級陣風６級以下下午轉４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 晴時多雲 ２８日 偏南風 ４至５陣風７級 浪高約１公尺 小浪 多 雲局部陣雨 ２９日 偏南風 ４至５陣風７級晨轉４至５雷雨區陣風８級 晚再轉５至６雷雨區陣風９級 浪高１轉２公尺 小浪轉中浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊新竹鹿港沿海 ２７日 西南風 ４至５陣風７級晚轉４級陣風６級以下 浪 高約１公尺 小浪 晴時多雲 ２８日 西南風 ４級陣風６級以下晨轉５至６陣風８級 浪 高１轉２公尺 小浪轉中浪 多雲局部陣雨 ２９日 西南風 ５至６陣風８級晨轉５至６雷雨區陣風９級 浪高２轉１公尺 中浪轉小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊澎湖海面 ２７日 偏西轉西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲時晴 ２８日 西南轉偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４至５陣風７ 級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 ２９日 偏南轉西南風 ４至５陣風７級晨轉４至５雷雨區陣 風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊鹿港東石沿海 ２７日 偏西轉西南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲 ２８日 西南轉偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 ２９日 偏南轉西南風 ４級以下雷雨區陣風８級上午轉５至 ６雷雨區陣風９級下午再轉４至５雷雨區陣風８級 浪高約１ 公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊東石安平沿海 ２７日 西北轉偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲 ２８日 偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４至５雷雨區陣風８ 級下午再轉４級以下雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 偏南轉西南風 ４級以下雷雨區陣風８級上午轉５至 ６雷雨區陣風９級下午再轉４至５雷雨區陣風８級 浪高約１ 公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨



＊安平高雄沿海 ２７日 西北轉偏南風 ４級陣風６級以下 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨 ２８日 偏南風 ４級陣風６級以下晨轉４級以下雷雨區陣風 ８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷雨 ２９日 偏南轉西南風 ４級以下雷雨區陣風８級上午轉４至 ５雷雨區陣風８級 浪高約１公尺 小浪 多雲局部陣雨或雷 雨