１０７年６月２７日１１時０分發布 ６月２７日８時天氣概況：



一、高氣壓１０２２百帕，在北緯３３度，東經１５６度 ，即在日本東方海面，向東緩慢移動。



二、今（２７）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多 雲到晴的天氣，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後 南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。明（２８）日南方雲 系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區 及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫 雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。



三、黃海南部有局部霧，請注意。



四、海上強風特報： １、今（２７日）晚起臺灣北部海面平均風力將增強至６級， 最大陣風８級，船隻請注意。明（２８日）晨起至晚間臺灣東 北部海面、臺灣東南部海面及臺灣海峽平均風力將增強至６級 ，雷雨區最大陣風９級，船隻請注意。 ２、中西沙島海面平均風力可達６級，雷雨區最大陣風９級， 船隻請注意。今（２７日）下午起南沙島海面平均風力將增強 至６級，雷雨區最大陣風９級，船隻請注意。明（２８）日南 沙島海面平均風力將稍減弱。 ３、黃海南部、花鳥山海面及東海平均風力可達６級，雷雨區 最大陣風９級，船隻請注意。今（２７日）下午起浙江海面平 均風力將增強至６級，最大陣風８級，船隻請注意。