越南北部暴雨成災 19死11失蹤中央社 (2018-06-27 11:23)
（中央社河內27日電）越南北部地區連日暴雨，引發洪水與土石流，目前死亡人數累計已達19人，另有11人下落不明與7人受傷，水災也造成當地經濟嚴重損失。
越南媒體今天報導，萊州（Lai Chau）與河陽（Ha Giang）等北部省份近日暴雨成災，導致人員和財產損失，其中萊州省災情最嚴重。
報導引述中央防災委員會指出，截至26日上午，水災造成萊州省14人死亡及11人被洪水沖走而下落不明，河陽省有5人被洪水沖走及因土石崩塌而死亡，水災也造成各省7人受傷。
此外，許多民宅、公路、橋梁等建設被洪水沖毀，大量農作物也受到影響，經濟損失估計達4400億越盾（約1930萬美元）。
報導說，各地相關部門仍在全力救災中，除向災民提供必要協助，也將他們疏散到安全地方。（編輯：陳俊碩）1070627
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