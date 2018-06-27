六歲童在印地安納IKEA賣場沙發上撿到槍中廣新聞網 (2018-06-27 11:31)
美國一個六歲的小男孩，在印地安納一家IKEA賣場的展示沙發上，撿到一把上膛的手槍，他扣下板機，還好沒有打到人。
槍是一個顧客在試沙發的時候，不小心遺落，他沒有注意到揣在口代裡的手槍滑出來。沒有人受傷，不過小男孩和家人受到驚嚇，IKEA說很抱歉。
據報導，手槍的主人聽到槍聲的時候，一摸口袋，就知道自己闖禍，他立刻向賣場自首，表示願意配合調查。
IKEA說，它們的賣場基於公共安全考量，有禁止攜槍的規定，不過違反規定，不構成違法，它們也只能請求顧客配合。
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