南韓前國務總理金鐘泌遺體告別儀式，於今天在首爾峨山醫院舉行。金鐘泌將葬於南韓忠清南道扶餘郡外山面的家族墓園。（王長偉 首爾報導）



韓聯社今天報導，擔任葬禮委員長的南韓前國務總理李漢東在致悼詞時表示，金鐘泌先生，為南韓的自由和民主，做出了巨大貢獻。拿生命做賭注的革命，被扣上賣國賊帽子的韓日談判，兩次遊走海外，遭新軍部鎮壓和政治逃命，他的一生就像一部長篇史劇。即便如此，先生頑強不屈戰勝挫折，以赤誠之心幫助周圍人，臉上常掛笑容，令人尊敬和熱愛。



日本前首相中曾根康弘之子中曾根弘文，代讀其父悼詞，稱先生曾任首屆韓日國會議員聯盟代表，在就任國務總理期間，推進「韓日共同宣言」等致力於加強兩國關係。



中曾根弘文還說，當下東北亞局勢，走到了一個歷史性的轉捩點，韓日兩國必須攜手克服困難、開拓前進的路。



