金鐘泌遺體告別儀式 今葬家族墓園中廣新聞網 (2018-06-27 11:31)
南韓前國務總理金鐘泌遺體告別儀式，於今天在首爾峨山醫院舉行。金鐘泌將葬於南韓忠清南道扶餘郡外山面的家族墓園。（王長偉 首爾報導）
韓聯社今天報導，擔任葬禮委員長的南韓前國務總理李漢東在致悼詞時表示，金鐘泌先生，為南韓的自由和民主，做出了巨大貢獻。拿生命做賭注的革命，被扣上賣國賊帽子的韓日談判，兩次遊走海外，遭新軍部鎮壓和政治逃命，他的一生就像一部長篇史劇。即便如此，先生頑強不屈戰勝挫折，以赤誠之心幫助周圍人，臉上常掛笑容，令人尊敬和熱愛。
日本前首相中曾根康弘之子中曾根弘文，代讀其父悼詞，稱先生曾任首屆韓日國會議員聯盟代表，在就任國務總理期間，推進「韓日共同宣言」等致力於加強兩國關係。
中曾根弘文還說，當下東北亞局勢，走到了一個歷史性的轉捩點，韓日兩國必須攜手克服困難、開拓前進的路。
關鍵字：
上一則：艾爾段連任總統 土美關係料更僵
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
食譜．吃素養生特效食譜．麵包機食譜．食譜架．耐吉斯自然食譜．芙洛麗 食譜．耐吉斯自然食譜 7.5kg．電動塔吉鍋 食譜．運動型 食譜．SIROCA 食譜．瘦身排毒特效食譜．philips hd2079 食譜．國際牌 麵包機 食譜．SD-BM152 食譜
- 尚朋堂 多功能養生調理機SNC-5200
- TP-Link Deco M5 Mesh Wi-Fi系統無線網狀路由器(3入包)
- 華碩B250平台 Intel第7代 I5系列四核 256G SSD效能遊戲機
- Guitar Pro 7 Edition音樂編輯軟體
- per-pcs 都會休閒優雅獵裝_深藍(815906)
- 【Bernice】亞諾掀蓋式化妝桌/鏡台-贈化妝椅(DIY-兩色可選)
- 【Adidas】歐美明星穿搭款型男最愛NMD XR1深藍條紋圖騰運動
- A-LUXE 亞立詩 簡約典雅美鑽尾戒
- 【陸寶陶鍋】洋二代鍋4號 3.0L(遠紅外線陶鍋)
- RELAX TIME RT57 優雅鏤空陶瓷手錶-桃紅x白/37mm RT-57-3
杜特蒂罵上帝愚蠢 引發群情激憤【中央社】
泰國被評為最危險旅遊國家 你還敢去嗎？【北京新浪網】
歐洲難民從哪來？ 難民署：多數來自利比亞等國【北京新浪網】
阿根廷艱難出線 比賽現爭議一幕：馬拉多納豎中指【北京新浪網】
不改台灣標示 美航空公司恐流失陸客【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》