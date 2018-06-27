新華社安曼６月２６日電（記者林曉蔚）約旦原子能委員會主席哈立德·圖坎當地時間２６日表示，約旦將在今年年底前具備製造「黃餅」的能力。

「黃餅」是一種核燃料生產過程中必需的中間產品，不能直接用於核反應堆，其主要成分是重鈾酸銨，由於呈黃色且常加工成餅狀，故稱「黃餅」。經鈾轉化和鈾濃縮后，「黃餅」可成為濃縮鈾。

哈立德說，約旦在該國中部儲存了約４萬噸鈾，足夠在未來１００年內為約旦核工業提供「黃餅」。「開採還在進行，所以鈾的存量會越來越高。」哈立德表示，約旦將在年底前嘗試製造１０公斤「黃餅」。

據哈立德透露，約旦原子能委員會正和沙烏地阿拉伯阿卜杜拉國王原子能與可再生能源城（ＫＡＣＡＲＥ）以及韓國原子能研究所合作，探討在約旦建立兩個核反應堆的可行性。據悉，這一項目預計耗資８億美元。