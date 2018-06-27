瑞銀：中海油評級升至買入 目標價15.2元北京新浪網 (2018-06-27 11:27)
瑞銀髮布研究報告稱，中海油（00883）股價自5月中高位回落15%，假設股價較每股資產凈值折讓10%，估值已反映布蘭特期油每桶處於約60美元。
該行對中海油2018-2020年盈測仍然高於市場預估6%至16%，目標價由15元上調至15.2元，評級由「中性」升至「買入」，然而，海外項目對成本影響為中海油的主要風險，中石油（00857）仍是瑞銀的行業首選。
該行近日將2018-19年布蘭特期油價格預測調升10%至13%，至每桶73至74美元，反映庫存正在下降，即使近日油組供應額度放寬，短期石油供應反彈力度有限，相信供應問題紓緩需要一至兩個月時間體現。
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