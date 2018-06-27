新浪財經訊 6月27日消息，三大股指早盤寬幅震蕩，臨近午間收盤，滬指小幅跳水。受人民幣貶值影響，航空股早盤受挫，而造紙、紡織板塊走強。ST板塊超10股漲停。*金亞復牌跌停，深交所啟動強制退市機制。截止午間收盤，滬指報2831.58點，跌幅0.45%，深成指報9259.77點，跌幅0.85%；創業板指報1553.64點，跌幅0.72%。

盤面上，採掘服務、可燃冰、造紙、石油、汽車整車、充電樁等板塊漲幅居前，機場航運、白酒、鈦白粉、鋼鐵、家電等板塊跌幅居前。

熱點板塊：

1、繼昨日大漲之後，採掘服務板塊今日早盤再度走強，惠博普漲停，中油工程、貝肯能源、恆泰艾普、中海油服、中曼石油、海油工程、仁智股份等漲幅居前。

2、汽車整車板塊早盤大幅拉升，安凱客車漲停，中通客車、比亞迪、亞星客車漲超2%，上汽集團、江淮汽車、中國重汽、東風汽車漲超1%。

消息面：

1、受政策放開、處方葯渠道限制、醫藥分家的影響，OTC（非處方葯）市場持續擴容。華潤三九等上市公司的相關產品均進行了不同幅度的價格上調。

2、海南省深化生態環境六大專項整治，印發《海南省深化生態環境六大專項整治行動計劃（2018-2020年）》，要求到2020年，城鎮環境空氣質量優良天數98%以上，主要河流湖庫水質優良率不低於95%，近岸海域水環境質量優良率不低95%等。

3、商務部新聞發言人：注意到美方關於擬出台投資限制措施的消息，正在密切關注，並將評估對中國企業的潛在影響。

4、長沙市稅務部門公告，對長沙市限購區域內存量房交易個人所得稅核定徵收率進行調整。市區（含望城區、高新區）、長沙縣其他個人轉讓住房個人所得稅核定徵收率由1%調整為2%，非住房個人所得稅核定徵收率由1.88%調整為2%，自7月12日起施行。

市場觀點：

天信投顧認為，短期來看，即使目前大趨勢上各股指仍以空頭趨勢為主，但是經過連續的暴跌之後，市場將會在重要的支撐位置形成止跌的概率較大。而題材個股的先行崛起，也是超跌反彈的積極信號之一。