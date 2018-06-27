陳毅昊:黃金強勢破位下挫 日內反彈擇機順勢空北京新浪網 (2018-06-27 11:32)
新浪外匯訊，昨日黃金再做突破性下破，1260重要支撐位置強勢跌破，空頭趨勢再度歸來，操作上反彈擇機順勢高空為主，目前黃金暫時止跌1255一線，並依託此線走了一波不錯的反彈，反彈高點至1261一線，昨日晚間分析文中筆者毅昊也強調上方1261一線的重要性，此線作為頂底轉換位置是當前行情反彈的重要阻力位，而昨日晚間走勢恰恰驗證此線處有阻力，日內亞歐盤先看反彈修正，看反彈但不建議進場短多把握，而是耐心等待反彈后再擇機進場空格，上方關注1261/1265阻力位，下方先看昨日低點支撐1255，強勢破位看1250一線。
黃金四小時周期當前處於反彈修正行情中，上方先看頂底轉換位置1261一線阻力得失，此線不突破談何突破反彈。K線結構來看近期反彈節奏慢且力度弱，反彈高點不斷下移1283/1276/1272/1268/1261，下方低點連番破位下挫1270/1261/1255，目前行情大趨勢空頭再度強勢，昨日強勢破位下挫下方空間打開，日內見反彈不要猶豫擇機順勢空。均線上金價當前在MA5上下震蕩整理，關注此線是否突破站穩，若確立則上方還有一定的反彈空間，上方短線關注MA10即1262，上方強阻力在昨日高點1268一線，總之一句話反彈就是擇機空。指標上KDJ隨機指標拐頭向上短線出現金叉釋放多的信號，當前有開口延續向上發散的趨勢，所以日內先看反彈修正行情，關注反彈力度以及空間。
MACD綠色動能柱開始縮量，就看日內紅綠動能柱是否成功轉換，快慢線拐頭向上有粘合趨勢，關乎快慢線金叉是否成功出現，一旦出現金價短線跌勢暫緩，有延續反彈的趨勢，當然大趨勢來看當前處於弱勢空頭，操作上毫無疑問反彈順勢高空即可，日內關注上方先看短線阻力1261/1262，可先行依託此線輕倉先行空，強勢突破守1268阻力，依託阻力位置擇機空，下方關注1255/1250支撐。
黃金操作策略：
1、1261/1262先行輕倉空，風控1266，目標1255/1250，重點關注防守上方阻力區1265~1268擇機空。
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