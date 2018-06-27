上證綜指上午收盤下跌0.45%，報2,831.58；深證成指下跌0.85%，報9北京新浪網 (2018-06-27 11:31)
上證綜指上午收盤下跌0.45%，報2,831.58；深證成指下跌0.85%，報9259.77；創業板指下跌0.55%，報5129.25。
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