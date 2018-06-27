經濟日報-中國經濟網北京6月27日訊？？日前，南京海關所屬蘇州工業園區海關依據國家強制性標準GB19342-2013查驗一批原產日本的牙刷，對其衛生、重金屬、毛束拉力、頸部抗彎力、單絲彎曲率、磨毛、標誌等項目進行抽樣檢測，結果表明，該種牙刷包裝未標註毛束強度分類及其公稱絲徑，刷毛單絲彎曲恢復率低於60%，分別不符合GB19342-2013中4.4.1和4.5條款相關要求。

經濟日報-中國經濟網記者獲悉，該批不合格牙刷共776把，貨值142680日元，目前國內收貨人已實施退運，該批退運貨物是南京關區2018年首次檢出品質不合格並實施退運的牙刷。

據海關關員介紹，牙刷刷毛單絲彎曲恢復率是牙刷質量的重要指標，未達標產品不僅沒有良好的清潔效果，還可能對牙齦和口腔軟組織造成傷害。（周錦文？胡蓉榕攝影報導）