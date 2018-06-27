郭思治：恆指或在月底前有少許技術反彈北京新浪網 (2018-06-27 11:01)
本文由民眾證券供稿，作者為香港民眾證券董事總經理郭思治。
6月港股大市在先高后低的形態下繼續往下尋底，由於中美貿易糾紛仍未解決，因此在避險情緒持續升溫下，月內跌幅遠超預期。截至目前為止，月內恆指由7日的高位31521點急跌至26日的低位28505點，累積跌幅已達3016點。當然，論下跌的步伐確有點偏促，因此技術上已稍呈超賣，奈何暫無提振藉口及消息，因此即使大市部分股份現已跌至較低水平，但買盤態度仍相當保守，加上250天線已正式失守，在令資金續靠邊站。
今天是即月期指轉倉高峰日，以月內累積的跌幅已有達3016點計，淡友於月內可說是豐收，由於跌幅已深，故在月底前，大市跌勢可略見喘定，但一日未有利好消息出現，大市即使稍作后抽，也只屬細幅度的反彈而已。再者，6月已到尾聲，目前較關鍵的是7月的市勢會如何，由於現在市場的信心相當薄弱，因此只要零碎沽壓仍滲著湧現，整個反覆續尋底的形態仍將繼續主導大局，但如中美貿易糾紛有轉機，則可能成為大市回升藥引，此時或會出現報復性反彈。
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