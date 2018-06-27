新浪財經訊 6月27日消息，由中國保險報業股份有限公司主辦的第三屆「中國互聯網保險大會」今日在京舉行，本次論壇主題為「互聯網保險：高質量發展新路徑」， 原中國保險監督管理委員會副主席周延禮發表致辭。

周延禮表示，現在我國保險業已經深入推進了大數據、雲計算、物聯網、區塊鏈技術的應用，正深入研發人工智慧在保險領域的功能和作用，相信在不遠的將來保險+科技將成為保險發展的未來。

周延禮還指出，構建保險科技新生態，僅僅靠保險，保險行業，保險市場是難以形成的，必須加強同方方面面的合作，包括傳統的保險公司、科技公司、監管部門等。

以下為周延禮發言全文：

周延禮：各位來賓、女士們、先生們，大家上午好！非常高興參加由中國保險報承辦的2018年第三屆中國保險互聯網大會，這次大會是在前兩屆大會基礎之上又一次推進保險業實現保險+互聯網和諧推動保險業快速發展的一次重要會議，為此我的發言題目是協同構建保險科技的新生態。

當前我國經濟正由高速發展轉向高質量發展階段，實現新舊動能的轉換是重要途徑，科技創新是突破關鍵，金融保險要實現高質量發展，尋找新舊動能轉換的支點，就必須堅持科技創新，堅持質量效益結構協調推進，提高防範風險能力，嚴守不發生系統性金融風險的底線。

保險是金融行業重要組成部分，互聯網技術在金融領域的廣泛應用形成了較為成熟的金融科技，由此帶來的保險技也應運而生，現在我國保險業已經深入的推進大數據、雲計算、物聯網、區塊鏈技術的應用，正深入研發人工智慧在保險領域的功能和作用，相信在不遠的將來保險+科技將成為保險發展的未來。回顧保險科技發展的歷程，無論是金融科技帶來的機遇，還是保險科技發揮得作用，無不與我國互聯網技術快速發展有關，大致可分為三個階段：

第一階段是保險的電子化與信息化時期，第二階段是互聯網保險時期，在這期間保險公司基於互聯網開展渠道創新、產品創新和服務創新。第三階段是保險科技為保險技術應用帶來的歷史發展機遇，在這期間BATJ，阿里、百度、京東、騰訊等這些與保險開展了廣泛合作，形成了保險和科技公司合作發展實現共贏局面，形成了保險科技發展絕佳時期。金融科技、保險科技的應用與發展對於我國金融保險服務效率的提高，業務結構的調整，經營效益的提升，保險業的形象重塑，促進金融保險健康發展可持續發展具有十分重要意義。

從IT新技術來看，一是雲計算技術，今天我們講雲計算技術應該不是什麼時髦的話題了，我們以前經常聽到的是公有雲、私有雲在技術本質上是一樣的，私有雲是企業自身根據云技術的框架搭建起的IT系統，由於在企業內部應用，對於中小保險機構來講，可能不需要再進行精確的內部應用，特別是IT資源的核算，不需要複雜的信息技術資源準確計量，採用的技術可以進行一些簡單化，以節約雲框架建成的這些成本。公有雲可以提供這樣的一些服務，根據信息技術和資源的精確計量與分配，與用戶進行公平的交易。

二是大數據技術，大數據技術我認為不是一個數量大簡單的概念，而是採取了不同類型的，不同領域的數據大集合。比如在銀行的全部存款數據，人壽保險全部保單數據，每一個保單數據很容易達到TB級的規模數據，但這並不是大數據的工作目標，大數據的工作目標是利用大數據技術處理存單的數據、貸款的數據、銀行交易的數據、影象的數據、錄音的數據等之間的相互關係，以及銀行數據、公安交警數據、商業數據等相互關係。通過對不同類型、不同領域的數據進行相關性的分析，找出內在的關聯性，發現它的規律性，為各行業人提供其他難以發現的內在聯繫。其實我們經常聽到的大數據分析，實際上從數據分析技術早在國外90年代中後期就已經開始流行，通常我們是作為大數據挖掘這樣一種概念在經營管理當中應用的。

另外大數據的技術為人工智慧也提供了良好的發展基礎，今天的人工智慧之所以能夠得到快速發展，學習能力如此之強，也得益於大數據技術的支撐。人工智慧主要是將各種學習和演算法，將這些演算法和大數據技術相融合，提升了人工智慧系統自主學習、自主決策的能力。

三是區塊鏈技術，區塊鏈技術的本質一方面去中心化，另一方面可以通過多節點相互認證，保證數據的不可篡改性。經常聽到大家說互聯網技術是給信息技術做到了連通，區塊鏈技術為財富提供了連通，目前比較流行的虛擬貨幣有區塊鏈特徵很快發展起來的商業行為，講了區塊鏈對比特幣，將來對大宗商品和其他的商品有形的和無形商品的概念，形成的商業行為，提供的技術支撐是不可否認的。預計區塊鏈這兩種屬性，一個是去中心化，一個是經過多點的相互認證這樣技術，相信在其他領域的應用會越來越廣泛。

四是物聯網技術，物聯網是通過各種設備，包括工業和家用的，嵌入的感應和控制的晶元，並過射頻技術與接入的互聯網收發設備相連，將採集到的設備狀態、信息存入互聯網中，使人可以實現遠程掌握和控制。

五是網路和移動技術，互聯網及其移動技術對所有人來講已經是耳熟能詳，現在已經完全離不開了。但是它給社會帶來的巨大變革，我認為才剛剛開始。由於互聯網移動技術的深入，必須與客戶進行交流業務，我們面對面行商談的一些業務將來會越來越少，甚至大家都不會再通過見面的這種形式來實現業務的商談，可能通過網路遠程辦理的形式越來越多，效率越來越高，快捷性越來越迅猛，甚至可以實現完整的全面的覆蓋。

六是監管科技技術，金融監管的核心是監測風險，防範風險和化解風險，進行風險的控制。21世紀以後，隨著信息技術快速發展，以銀行、保險、資本市場為代表的金融業務，金融監管部門定期的收集上報的金融機構和上市公司的全部主要的經營數據，對各類金融風險進行監測、預警和防範，這些互聯網信息技術發展起到了無可比擬的作用，特別是在監管科技應用發揮的作用越來越明顯。保險的特點是分析管理，規模有限，沒有數據的大局中，就難以實現監測、監管和防範各類風險，上級機構無法及時準確的掌握基層機構經營情況，特別是以機構為單位的這些案件往往只是在很長時間之後現場檢查時才發現的。咱們有很多銀行大的案件也好，保險大的案件也好，往往都是屬於發生了相當一段時間之後，才察覺這種風險早已存在。有一些案件我就不便點一些名字，大家通過公開的媒體都可以了解到。

如果有了大數據我們就可以及時的通過數據的集中監測和防範來化解這方面的風險，所以大數據可以有效的避免各種經營風險，案件風險給行業帶來的重大損失得以避免。所以有了數據的大局中，完善的全線控制制度，以及建立集中式的呼叫中心，形成的反饋機制，基本上可以杜絕基層機構的重大經營風險。金融機構向監管機構定期完整的報送的數據，可以讓監管機構通過監管科技的運用，準確的掌握企業的經營情況，及早發現風險，處置風險，並且來防範未來可能的有其他風險的事件。

由此可見IT技術的新發展為監管科技提供了更加強大的技術支撐，大數據與人工智慧技術可以提供遠遠超過人的能力，在監管風險預警方面這些能力水平。可以讓監管決策更加科學化，有可以有效的杜絕人為的因素帶來的失誤，信息技術的發展，特別是互聯網技術的發展，與企業的應用應該是相輔相成的，有的企業基礎條件好，運用的監管科技和保險科技也好，金融科技也好可以有效的進行融合。如果它的基礎條件差，監管科技也難以發揮作用，我也在這裏建議人民銀行和金融監管部門，要加強對金融機構，不管是銀行、證券、保險正規的金融機構也好，非正規的也好，金融機構也好，類金融機構也好，都要納入監管科技應用範圍之內，這樣可以引導金融機構加快新技術應用，可以有效的監管各種風險，防範各種風險，提高監管能力，起到一個推動的作用。

從全球的保險業發展態勢來看，一個新的保險生態將要建立，由傳統的保險公司，大型互聯網公司，保險科技企業，科技監管機構共同參與而構成的一個新的保險科技生態系統形成，將會對保險消費者包括金融消費者都會有很強的獲得感和滿足感。

當前縱觀全球保險科技發展現狀，我國在保險科技應用方面走在世界的前列，在經營管理、客戶服務領域探索應用也是走在世界第一方陣當中，我國的互聯網保險健康發展還要大力推進，當然這個推進需要有幾個方面的環境。

第一個環境就是社會環境，習近平總書記在黨的十九大報告當中指出，建設現代化的經濟體系，必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上，把提高供給體系質量作為主攻方向。今年全國政協有一個調研題目，特彆強調在實體經濟發展提高供給體系質量，圍繞這個目進行了廣泛的調研，我也隨全國政協調研團進行了調研，了解很多情況，在這方面我們金融保險，包括資本市場的發展都需要融入到服務實體經濟上來，提高政策的供給體系質量上來。顯著增強我國經濟質量的優勢，加快建設製造強國，加快發展先進的製造業，推動互聯網、大數據、人工智慧和實體經濟融合深度發展。在中高端消費創新引領，綠色低碳共享經濟，現代供應鏈，人力資本服務等這些領域，要培育新的增長點，形成新的動能。

同時總書記特別指出創新是引領發展的第一動力，是建設現代化經濟體系的戰略支撐。所以我們要瞄準世界科技前沿，強化基礎研究，實現前瞻性的基礎研究，引領原創性的成果實現重大的突破，為建設科技強國、數字中國、智慧社會提供有力的支撐。

二是監管環境，保險科技的發展離不開監管機構的支持，政府監管部門可以通過搭建各類的技術平台，促進金融行業的集聚，實現支持金融業務的創新和維護金融的穩定，形成防範風險的合力。期間我們要大力推進位度建設和制度的優化，為保險科技的發展提供良好的環境，這個非常重要。所以我們對監管政策要隨著科技發展而實時的做調整，適應科技發展的需要，為實體經濟發展是金融的天職，也是防範金融風險的根本舉措，防範化解金融風險是一項系統性的工程，我們必須及時採取一些有效的措施，強力治標，有效的治本，有效處置各種重大風險隱患。

三是市場環境，我國的互聯網保險發展正在經歷從表面渠道的變革向中層的模式優化階段發展，而基於線上場景的擴展和新技術的應用，以提高保險業務流程的互聯網化的程度，包括從數據來源擴展到業務流程數據的獲取，為保險產品的定價，從保險標的的核保和保險案件理賠流程再造提供全面的支持，真正成為現階段互聯網保險發展的一個重要內容。未來保險行業可以通過數字化轉型，確立以客戶需求為核心的經營發展戰略，我們也可以說數字化發展戰略。這些都是基於區塊鏈、雲技術等保險科技，通過建立用戶的帳戶，成體系的掌握和挖掘客戶大數據這樣一些需求，運用數字化的方法以建立適應數字化運營需求的這樣一個組織框架，成為保險行業更為宏大的工作目標。

下一步保險科技獎在全球範圍內深刻的改變保險行業格局，保險科技快速崛起也將為保險業率先實現高質量發展提供強大的支撐，保險科技快速發展和深度的應用，將為保險科技成為保險創新的主要動能來源。我想也可能深刻的改變了保險行業的市場競爭格局和保險行業的生態環境，這樣也有利於拓展保險業服務經濟社會的深度和廣度。

從未來趨勢來看保險行業創新將來可以有以下幾個方面的趨勢，我提出來供大家參考。一是數據資產的戰略價值將進一步凸顯，因為時間關係我不一一展開講。二是保險行業的智能化進程將進一步加快。三是與保險經營場景創新融合一種態勢日漸興盛。四是與第三方科技創新服務機構的合作將成為新的主流，因為今天我們來了很多科創企業，科技公司的代表，所以我認為保險行業在下一步與第三方科技創新服務機構的合作，將成為我們保險業實現保險+科技這樣一個目標，將成為一個主流。與此同時我們保險同業之間，與第三方的平台之間的應用，形成一種協同的態勢。

構建保險科技新生態，保險這個生態建立單獨靠保險，保險行業，保險市場是難以形成的。必須加強同方方面面的合作，我剛才提到的生態的形成，有傳統的保險公司，保險市場，科技公司，監管部門，甚至還有新興的科技創新這些企業，還有第三方平台之間協同推進，構建保險科技的新生態，要構建這樣一個保險新生態，大家要注意把握以下幾點：

一是共建溝通平台，保險行業及其相關主體，協同保險消費者和行業監管者，要與行業外部的機構等相關的主體共同進行溝通和交流，形成合作的平台，深化各方的共識，適應新時代保險發展趨勢和業務的需求，特別是廣大金融消費者的需求，探索和嘗試創新技術在保險行業的應用、研發、落地。共同打造保險科技的生態圈，促進保險業實現長期穩定發展。

二是紮實推進創新，保險行業要高度重視保險科技對於保險行業的改革發展、轉型升級，巨大推動作用，因為科技是保險業實現轉型升級的主要動能。所以我們要堅持創新技術的應用，同時我們要注意選擇商業模式，適應保險業發展階段性需要，這裏一定要堅持實事求是，循序漸進，穩步實施，紮實推進，確保創新應用能夠取得良好的實效。

三是加強合作共贏，保險科技都是外延性的技術創新，而且要求門檻高，投入大，周期長，因此科創公司，科技公司，要與保險業加強這方面合作，成為們提升保險內在價值的優選路徑，保險公司之間在實現數字化轉型過程當中逐步由競爭轉向合作，力求共同對實現轉型升級挑戰和創新的變革，來實現基於保險科技全新的保險生態系統的構建，實現共贏發展，我就講到這裏，謝謝大家。