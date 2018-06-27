新浪外匯訊，牛匯6月27日訊——6月26日，美國加息前景消解貿易緊張支撐效應，金價跌至今年以來的低點，美元繼續走高抑制了對黃金的需求。歐美貿易戰愈演愈烈，美國總統特朗普稱，即將完成對歐盟汽車徵收關稅的研究。

英國央行貨幣政策委員會候任委員哈斯克爾稱，如果英國央行加息過快，將有風險，這在一定程度上打壓市場對英國央行8月加息的預期，導致英鎊短線跳水。

歐美貿易戰愈演愈烈，美國總統特朗普稱，即將完成對歐盟汽車徵收關稅的研究，長期以來歐盟通過貿易壁壘和關稅利用美國；最終，這一切將要結束，而且不會花很長時間。

周二回顧

①加拿大財長：近期將公佈鋼鐵等關稅細節；

②美聯儲卡普蘭：美聯儲的政策還是寬鬆的；

③特朗普邀請容克共商貿易；

④美國總統特朗普：貿易不存在不確定性；

⑤魯哈尼警告美國不要試圖圍困伊朗；

⑥俄向土耳其和南歐供氣項目二線工程開工；

全球主要市場行情一覽

股市

道瓊斯指數周二收盤上漲30.31點，漲幅0.12%，報24283.11點；標普500指數周二收盤上漲5.99點，漲幅0.22%，報2723.06點；納斯達克指數周二收盤上漲29.62點，漲幅0.39%，報7561.63點。

商品

隨著避險情緒有所緩解，金價跌至今年以來的低點，美元繼續走高，抑制了對黃金的需求。金價跌至六個月低點曾得到短暫支撐，但隨著美元因避險貨幣走弱而受到追捧，這種支撐很快就消失了。截止當前，現貨黃金報1259.04美元/盎司，日內跌幅0.52%。

外匯

美元兌一籃子主要貨幣走強，因對風險情緒的初步需求回升，令投資者對避險貨幣的興趣減弱，儘管對貿易戰爭的擔憂加劇，且美國經濟數據看跌，顯示消費者信心低於預期。但對美國加息步伐加快的預期繼續支撐美元，美元仍上揚。截止當前，美元指數報94.67。

國際財經要聞

【加拿大財長：近期將公佈鋼鐵等關稅細節】加拿大財長摩爾諾指出，加拿大將絕對支持受貿易戰影響的行業，各省必須在貿易問題上肩並肩攜手共進。加拿大經濟良好，但美國的關稅政策是一大問題，加拿大將在近期公佈鋼鐵等關稅的細節，打算儘快和美國坐下來商談北美自由貿易協定。

【美聯儲卡普蘭：美聯儲的政策還是寬鬆的】美聯儲卡普蘭預計今年美國經濟增速為2.75%，經濟增速可能會在2019年放緩。美國並沒有很多勞動閑置的情況，美聯儲的政策還是寬鬆的。卡普蘭重申中性利率在2.5%-2.75%之間，收益率曲線趨平可能影響商業人士的行為，現在評價關稅政策的好壞還為時尚早。

【特朗普邀請容克共商貿易】兩名歐盟官員表示，美國總統特朗普上周五已向歐盟委員會主席容克發出正式邀請，希望容克到訪白宮以商討貿易相關議題。該邀請發出的時間早於周一哈雷摩托宣布將把生產線轉移到美國之外，以躲避歐盟關稅。歐盟委員會一名發言人表示，現在雙方會面還沒確定，委員會正就此進行研究。

【美國總統特朗普：貿易不存在不確定性】美國總統特朗普將要求國會增加對邊境牆的資金投入，指出美國移民政策所表達的應該是「你不能進來」，將利用美國外國投資委員會（CFIUS）來保護技術。強調貿易不存在不確定性，邀請歐盟委員會主席容克訪問華盛頓，討論貿易問題。

【魯哈尼警告美國不要試圖圍困伊朗】伊朗總統魯哈尼日表示，美國通過退出伊核協議向國際社會施壓，妄圖以「心理戰」「經濟戰」的方式圍困伊朗是決不會得逞的。同時，伊朗政府有能力應對美國重啟對伊制裁帶來的壓力和困難。他說，退出伊核協議是美國總統特朗普「最差勁」的選擇，極大損害了美國在國際社會中的形象。

【俄向土耳其和南歐供氣項目二線工程開工】俄羅斯天然氣工業股份公司26日表示，俄向土耳其和歐洲南部國家供應天然氣的「土耳其溪」項目二線工程開工。「土耳其溪」是俄向土耳其供應天然氣並通過土耳其向歐洲南部供應天然氣的管道項目。受俄羅斯和烏克蘭關係惡化影響，俄希望修建「土耳其溪」以減少通過烏克蘭向歐洲供應天然氣的規模。

國內財經要聞

國內宏觀

【中國對部分亞太貿易協定國家下調進口關稅】中國國務院周二宣布，將下調部分亞太國家的大豆進口關稅，並公佈了其他關稅下調的產品清單。中國將自7月1日起將印度、韓國、孟加拉國、寮國和斯里蘭卡大豆進口關稅稅率從3%調降至零。這份清單還包括化學品、農產品、醫療用品、服裝、鋼鐵和鋁製品，這些產品分別獲得不同程度的關稅稅率下調。

國內股市

【滬指自年內高位已下跌20%，正式宣告進入技術熊市】上證綜指周二收盤下跌14.83點，跌幅0.52%，報2844.51點；深證成指周二收盤上漲14.54點，漲幅0.16%，報9339.37點；滬深300指數周二收盤下跌29.37點，跌幅0.82%，報3531.11點；創業板指數周二收盤上漲26.35點，漲幅1.71%，報1564.92點。

國內樓市

【遏制炒房成地方調控主要目標】樓市的調控與資金狀況，在近期發生了微妙的變化。一方面，調控依舊，並且不斷加碼。近期領漲樓市的二線城市，政策力度可謂空前。另一方面，調控帶來的銷售增速下滑，以及「去槓桿」背景下的融資渠道收緊，融資成本走高。

國內產業

【螞蟻進軍區塊鏈錢包】螞蟻金服宣布推出基於區塊鏈技術的電子錢包跨境匯款業務。首次跨境業務開展於香港和菲律賓的個人轉賬業務，屆時香港向菲律賓匯款能達到3秒到賬。對於區塊鏈市場上的「炒幣」風氣，馬雲重申了自己的觀點：在當下，比特幣有可能是個泡沫，螞蟻金服沒有持有一個比特幣。他認為，區塊鏈技術有著超乎想像的未來。