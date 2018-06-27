法國將投資１００億歐元支持核工業和可再生能源創新北京新浪網 (2018-06-27 11:35)
新華社巴黎６月２６日電（記者徐甜）法國經濟和財政部長布魯諾·勒梅爾２６日在法國巴黎出席第三屆世界核工業展覽會時說，核電在長期內仍然不可或缺，法國將投資１００億歐元支持民用核工業和可再生能源創新。
勒梅爾在開幕式致辭時說，法國在考慮未來能源結構時將注重核工業與可再生能源之間的平衡。「從長遠來看，為保證法國的供應安全、競爭力和能源獨立性，核能仍是必不可少的。」他說。
勒梅爾認為，可再生能源發展並不會削弱法國的核工業。法國是全球核電大國，核電在其能源結構中佔比超過７０％。為鼓勵可再生能源發展，法國政府計劃到２０２８年將核電佔比降至５０％，並大力發展太陽能和風能等可再生能源。
和法國不同的是，同為歐洲大國的德國選擇了棄核之路。２０１１年３月日本大地震引發核泄漏事故后，德國政府關閉了８座正在運行的核電站反應堆，並決定在２０２２年前分批關閉另外９座核電站，實現全面放棄核能。
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