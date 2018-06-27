新浪外匯訊，牛匯6月27日訊——投資者於6月27日需關注09：30的中國5月規模以上工業企業利潤年率，18：00的英國6月CBI零售銷售差值，22：00的美國5月季調后成屋簽約銷售指數月率。

周三（6月27日）亞盤時段，投資者需關注06：45公佈的紐西蘭5月貿易帳，09：30公佈的中國5月規模以上工業企業利潤年率。歐盤時段，需關注16：00公佈的瑞士6月ZEW投資者信心指數，及18：00公佈的英國6月CBI零售銷售差值。

美盤時段，關注20：30公佈的美國5月耐用品訂單月率初值、美國5月批發庫存月率初值，22：00的美國5月季調后成屋簽約銷售指數月率。

此外，美聯儲理事誇爾斯將於23：00在猶他銀行家協會第110屆年會上就「國際監管參與和合作」發表演說。

美元兌一籃子主要貨幣走強，因對風險情緒的初步需求回升，令投資者對避險貨幣的興趣減弱，儘管對貿易戰爭的擔憂加劇，且美國經濟數據看跌，顯示消費者信心低於預期。但對美國加息步伐加快的預期繼續支撐美元，美元仍上揚。截止當前，美元指數報94.67。

全球投行觀點匯總

知名金融博客零對沖評API數據；

歐盟峰會重磅來襲，歐元或將有麻煩；

①北歐銀行的分析師表示，本周四（6月28日）至周五的歐盟峰會可能是本周最重要的事情，因為歐盟領導人將開會討論許多有爭議的問題，如移民、貿易戰、英國脫歐以及歐盟的長期預算；

②大家一度認為「達成銀行業聯盟」將成為峰會上最熱門的話題，但隨著時間的推移，很明顯峰會帶來明顯的改革是不現實的。儘管如此，此次峰會可能在某種程度上成為市場推手，在義大利方面的擔憂之後，歐盟領導人釋放的訊息可能會給歐元區最近的反一體化情緒火上澆油。因此，歐盟峰會可能會給歐元帶來更多麻煩，並擴大歐元區內部的債券息差；

③數據方面，周五將是個「大通脹日」，因歐元區和美國核心PCE物價指數都會公佈。我們預計，歐元區核心通脹率不會出現任何加速，而美國的通脹率仍將接近目標水平。

中國對美國貿易限制的反應，將對未來幾周的風險偏好至關重要；

北歐聯合銀行市場（Nordea Markets）分析師表示，中國過去幾個月的報復模式表明，它將以同樣的報復方式回應美國的任何舉動；

然而，如果美國最終決定對2000億美元的中國商品加征10%的關稅，中國將不得不偏離對等的報復策略；

中國從美國進口的商品不到2000億美元，如果美國真的對額外兩千億美元中國商品徵稅，中國的回應措施，將對市場風險情緒產生至關重要的影響。

標普：預計歐洲央行將繼續對加息採取鴿派立場；

鑒於歐洲央行對歐元區高槓桿企業和政府的關注，公司預計歐洲央行會在2019年第三季度進行首次加息，之後的加息會「相距遙遠」。歐洲央行結束凈資產購買將導致歐元區融資環境有所收緊。