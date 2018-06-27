英調查顯示口腔疾病影響運動員表現北京新浪網 (2018-06-27 11:37)
新華社倫敦６月２６日電（記者張家偉）一項新研究顯示，英國高水平職業運動員患口腔疾病的比例偏高，口腔疾病已影響到他們在賽場上的表現。
英國倫敦大學學院的研究人員對多個項目的高水平運動員進行了全面口腔檢查，其中包括英國部分參加奧運會的運動員、橄欖球運動員和一家足球俱樂部的球員等，人數超過３５０人。除體檢外，研究人員還對他們進行了問卷調查。
刊登在期刊《公共牙科學與口腔流行病學》上的研究結果說，受調查的近一半運動員患蛀牙，７７％的運動員患牙齦炎，３９％的人刷牙時有牙齦出血癥狀，只有１.１％的受調查運動員口腔健康狀況較好。
倫敦大學學院教授伊恩·內德勒曼說，運動員患口腔疾病的比例偏高，可能是因為運動員日常需要大量補充碳水化合物來維持身體狀態，這會增加身體和牙齦組織發炎的風險，還有運動時口腔容易乾燥以及運動員承受的心理壓力等也是加劇口腔問題的風險因素。
有超過三分之一的運動員表示，口腔問題會對他們在賽場上的表現帶來負面影響。有３４.６％的運動員表示這類問題影響日常進食，並因此影響訓練效果。
研究人員表示，將設計更適合運動員生活和鍛煉節奏的日常口腔護理方法，不讓口腔疾病拖累運動員的賽場表現。
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