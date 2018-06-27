國開行：從未授權任何人代表國開行發表棚改事宜言論北京新浪網 (2018-06-27 11:38)
新浪財經訊 6月27日消息，國開行新聞辦公室對近日媒體稱所謂「國開行相關領導」在海通證券電話會議中就棚改融資相關問題發表了言論進行回復，稱國家開發銀行從未授權任何人員參加該電話會議並代表開發銀行發表言論，有關言論不代表國家開發銀行。
澄清聲明
近日，有媒體稱所謂「國開行相關領導」在海通證券電話會議中就棚改融資相關問題發表了言論。經核實，國家開發銀行從未授權任何人員參加該電話會議並代表開發銀行發表言論，有關言論不代表國家開發銀行。
特此澄清。
國家開發銀行新聞辦公室
2018年6月27日
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