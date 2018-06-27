港股周二繼續下跌，惟恆指盤中反彈較多。藍籌股跌多漲少，電信、電力、公共運輸等板塊表現較好，而汽車、煤炭、地產等板塊下跌較多，碧桂園大幅下挫6.65%，領跌大市。恆指周二小幅低開，早段快速下跌，未幾逐步反彈，盤中一度抹去全部跌幅，收盤報28881點，跌79點或0.28%，成交約1247.72億港元，較前日有所擴大。

外圍市場方面，隔夜美股全線收漲，三大股指盤中走勢較為反覆。國際緊張形勢抑制了美股反彈幅度，較多投資者採取了觀望的態度。內地A股周二漲跌互現，創業板大幅反彈近2%，滬指則收跌0.52%。國開行內部近日正重新全面梳理授信白名單，新棚改項目基本暫停審批。

中國海外發展（0688.HK）近日公佈與遠東環球訂立工程框架協議，在未來三年內，可委任遠東環球集團承辦中國海外發展的工程項目，保障雙方未來合作的穩定性。該股周二先跌后升，收盤報25.75港元，下跌0.77%，成交約6.08億港元。中國海外發展近期受大市拖累，上漲走勢發生逆轉，近期不斷下跌，周二盤中一度跌破前期震蕩低點，惟收盤跌幅大為收窄，留下長下影線，呈超跌反彈之勢，或可逢低關注博反彈的機會。若看好中海外反彈，可留意其認購證24475，行使價28.8港元，今年9月初到期。同時要提醒投資者，權證（或牛熊證）投資風險巨大，可導致本金的全部損失。