香港智遠：中國海外發展超跌反彈 留意其認購證24475北京新浪網 (2018-06-27 11:39)
港股周二繼續下跌，惟恆指盤中反彈較多。藍籌股跌多漲少，電信、電力、公共運輸等板塊表現較好，而汽車、煤炭、地產等板塊下跌較多，碧桂園大幅下挫6.65%，領跌大市。恆指周二小幅低開，早段快速下跌，未幾逐步反彈，盤中一度抹去全部跌幅，收盤報28881點，跌79點或0.28%，成交約1247.72億港元，較前日有所擴大。
外圍市場方面，隔夜美股全線收漲，三大股指盤中走勢較為反覆。國際緊張形勢抑制了美股反彈幅度，較多投資者採取了觀望的態度。內地A股周二漲跌互現，創業板大幅反彈近2%，滬指則收跌0.52%。國開行內部近日正重新全面梳理授信白名單，新棚改項目基本暫停審批。
中國海外發展（0688.HK）近日公佈與遠東環球訂立工程框架協議，在未來三年內，可委任遠東環球集團承辦中國海外發展的工程項目，保障雙方未來合作的穩定性。該股周二先跌后升，收盤報25.75港元，下跌0.77%，成交約6.08億港元。中國海外發展近期受大市拖累，上漲走勢發生逆轉，近期不斷下跌，周二盤中一度跌破前期震蕩低點，惟收盤跌幅大為收窄，留下長下影線，呈超跌反彈之勢，或可逢低關注博反彈的機會。若看好中海外反彈，可留意其認購證24475，行使價28.8港元，今年9月初到期。同時要提醒投資者，權證（或牛熊證）投資風險巨大，可導致本金的全部損失。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- YAMAHA山葉 5.1ch 舒伯特家庭劇院組合 RX-V483+NS-150系列-
- 【大漢酵素】C102白樺菌菇蔬果植物醱酵液(720mlx1瓶)
- 【Pandora】潘朵拉 閃耀鑲鋯銀色水滴圓珠 純銀墜飾 串珠(79
- MTO M378 雙螢幕美型摺疊長輩機※贈2G記憶卡+內附二顆電池※
- 【CHANEL】J12 高科技陶瓷女錶(黑/33mm)
- 【BLUEWAY-日本藍】金標鯉魚亮片長袖T恤
- SEIKO精工 LUKIA 太陽能晶鑽計時女錶-銀/36mm V175-0DY0R(S
- ALBA 雅柏 黑旋風三眼計時男性時尚腕錶/42mm/VD53-X278D
- 【Intel英特爾】 I7-7800X 【六核】3.5G 中央處理器
- Scuderia Ferrari 法拉利 RedRev 競速手錶-黑/44mm
史上最嚴禁煙令？日本東京禁二手煙條例獲批【北京新浪網】
《遠見》雜誌發佈2018年台灣最佳大學排行榜【北京新浪網】
紐約商品交易所黃金期貨市場８月黃金期價２日下跌【北京新浪網】
蘋果：管理層有29%為女性。【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》