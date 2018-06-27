據英國媒體報導，漢密爾頓已經同意續約，預計每年的收入達到了4000萬英鎊。新合同將保證漢密爾頓繼續成為英國收入最高的運動員。

現年33歲的漢密爾頓已經與梅賽德斯車隊就續約一事談判一段時間，最新的報導稱，漢密爾頓已經同意了合約的條款。

據《每日郵報》報導，新合同價值每年4000萬英鎊，漢密爾頓繼續坐擁英國運動員收入榜的頭把交椅，排在他之後的職業拳擊運動員安東尼-約書亞（Anthony Joshua）和皇馬球星加雷斯-貝爾（Gareth Bale）。

新合同將於2020年到期，但不存在2021年的合同選項，因為新規則可能會徹底動搖現有的格局。

《每日郵報》稱，這條消息將在英國大獎賽之前官宣，或者是德國大獎賽之前。

新合同期滿後漢密爾頓就將36歲，這也可能是他職業生涯的最後一份合同，儘管有報導稱漢密爾頓非常想在法拉利結束自己的職業生涯。在周日獲得法國大獎賽的冠軍之後，漢密爾頓再次領跑積分榜，他目前領先維特爾14個積分。

（考拉）