魅惑尤物留情世界杯 一切為了胸前那抹紅|多圖北京新浪網 (2018-06-27 11:35)
秘魯隊雖然2-0完勝澳大利亞，但他們的世界杯之旅還是結束了，他們3戰1勝2負，積3分無緣淘汰賽。在秘魯隊世界杯比賽期間，名模羅桑吉拉-埃斯皮諾薩一直在為球隊助威鼓勁，她在用自己的方式幫助球隊。
在與澳大利亞比賽前一天，埃斯皮諾薩曬出一組秘魯球衣寫真，她穿著秘魯球衣與超短牛仔褲，並展示胸前的秘魯隊隊徽，顯示出了她的信仰。而在她的助威下，秘魯2-0完勝對手，榮耀的離開本屆世界杯。
埃斯皮諾薩官方賬號發圖並配文：美麗甜蜜的羅桑吉拉，願上天保佑秘魯。
埃斯皮諾薩1989年7月19日出生在秘魯，身高169cm，是南美知名模特。由於她經常在社交媒體分享自己的照片而擁有眾多粉絲，她也是秘魯隊的超級球迷，不時就會有球衣寫真爆出。
秘魯在世界杯附加賽擊敗了紐西蘭，成功晉級世界杯后，埃斯皮諾薩就曾拍攝一整套寫真助威球隊。
6月份是世界杯月，埃斯皮諾薩每隔幾日就會有球衣寫真曬出，而且有時還會曬出秘魯隊配色的比基尼照片，讓球迷大飽眼福。
隨著秘魯隊的出局，埃斯皮諾薩傷心不已，她或許近期不會再曬出球衣寫真了，我們只能從她過去的美照中感受秘魯這支南美球隊的美妙風情。
（邁克爾）
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