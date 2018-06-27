原標題：美方：若土耳其購買俄防空系統 美土關係將難恢復



中新網6月27日電 據俄羅斯衛星網27日報導，美國國務院負責歐洲和歐亞事務的助理國務卿韋斯？米切爾表示，如果土耳其購買俄羅斯的S-400防空導彈系統，那麼美土關係將難以恢復。

資料圖：俄羅斯將最先進的S-400防空導彈系統部署至俄空軍駐紮在敘利亞Hmeymim空軍基地。

米切爾指出，一旦安卡拉購買S-400，美國將對其實施制裁。他在參議院聽證會上說：「我們已明確告知土方，如果購買S-400，則後果自負。」

他還說：「我們將依據《以制裁反擊美國敵人法案》(CAATSA)實施制裁。」

米切爾強調，如果土方決定購買，那麼美土關係將發生改變，難以恢復。

2017年12月，土耳其與俄羅斯就購買S-400系統簽署貸款協議。安卡拉購買兩套S-400防空導彈系統，並由土方人員操作。雙方還同意在土耳其生產S-400系統時開展技術合作。