美方：若土耳其購買俄防空系統 美土關係將難恢復北京新浪網 (2018-06-27 11:21)
原標題：美方：若土耳其購買俄防空系統 美土關係將難恢復
中新網6月27日電 據俄羅斯衛星網27日報導，美國國務院負責歐洲和歐亞事務的助理國務卿韋斯？米切爾表示，如果土耳其購買俄羅斯的S-400防空導彈系統，那麼美土關係將難以恢復。
資料圖：俄羅斯將最先進的S-400防空導彈系統部署至俄空軍駐紮在敘利亞Hmeymim空軍基地。
米切爾指出，一旦安卡拉購買S-400，美國將對其實施制裁。他在參議院聽證會上說：「我們已明確告知土方，如果購買S-400，則後果自負。」
他還說：「我們將依據《以制裁反擊美國敵人法案》(CAATSA)實施制裁。」
米切爾強調，如果土方決定購買，那麼美土關係將發生改變，難以恢復。
2017年12月，土耳其與俄羅斯就購買S-400系統簽署貸款協議。安卡拉購買兩套S-400防空導彈系統，並由土方人員操作。雙方還同意在土耳其生產S-400系統時開展技術合作。
責任編輯：孔慶玲
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