美芝加哥一天內21人遭槍擊 專家:和溫度升高有關北京新浪網 (2018-06-27 11:21)
原標題：美芝加哥一天內21人遭槍擊 專家:和溫度升高有關
中新網6月27日電 據美媒報導，25日，美國芝加哥至少有21人遭槍擊，其中2人死亡，死者包括一名青少年。專家表示，犯罪事件傾向於隨著天氣溫度升高而增加。
據報導，警方說暴力似乎源於一場持續不斷的幫派爭端。據警察局記錄顯示，最初報告稱25日有19人被槍擊，但警方發言人隨後將數字更新到21人。另外2起事件的詳情尚未公佈。
幾周前，曾有報導稱一直受槍支相關犯罪困擾的美國第三大城市，槍擊事件和謀殺案連續第15個月下降。據芝加哥警察局統計，1月1日至5月31日，芝加哥謀殺案減少52起，槍擊案減少229起，比2017年同期下降了21%。芝加哥官員將暴力犯罪下降歸因於警察增加，加強社區警務和技術投資，例如槍擊偵破系統和預測犯罪軟體，幫助部署軍官。
專家說，雖然數據表明該市謀殺和槍擊案呈下降趨勢，但犯罪事件傾向於隨著溫度升高而增加。「溫暖的夏季鼓勵人們花更多的時間在街道上和人行道上，更多的年輕人進行接觸，從口頭上的爭吵開始，升級到槍擊並導致殺人，」26日，芝加哥洛約拉大學心理學和刑事司法教授盧瑞吉奧表示。
盧瑞吉奧稱：「對立的幫派成員更可能在炎熱的天氣中相互作用，跨過隨意設定的團伙邊界，進入有爭議的地區。」
責任編輯：卞磊
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